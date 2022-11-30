Dünya Kupası’nda bir ilk olacak! Stephanie Frappart...

2022 Dünya Kupası birçok ilklere ev sahipliği yapıyor... Katar'ın düzenlediği turnuvaya ilk kez Orta Doğu ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte yaz aylarında izlemeye alışık olduğumuz Dünya Kupası ilk kez kış aylarında düzenleniyor.

Gakpo gol serisine devam ediyor: Hollanda 2-0 Katar

Valencia yıkmıştı

Turnuvanın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle Katar'ı 2-0 yıkmıştı. Bu maç da ilk kez bir ev sahibinin açılış karşılaşmasını kaybettiği mücadele olarak kayıtlara geçti.

Katar'dan iki ilk!

Katar ayrıca Senegal'e de kaybederek ikinci maçında turnuvaya veda eden ilk ev sahibi ülke olarak tarihe adını yazdırdı.

2022 Dünya Kupası bir ilke daha imza atacak. FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu’nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Frappart tarihe geçecek

Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika - Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Öte yandan Frappart’ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek. Böylece ilk kez bir kadın hakem Dünya Kupası tarihinde görev yapmış olacak.

Milli Takımımız'ın maçını da yönetmişti

A Milli Futbol Takımımız'ın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran'da Litvanya ile İzmir'de oynadığı karşılaşmada da Frappart düdük çalmıştı.