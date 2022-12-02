2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya, Kosta Rika ile karşı karşıya geldi. Almanya, 10. dakikada Gnabry ile öne geçerken 59. dakikada Tejeda ve 70. dakikada Vargas'ın golleriyle Kosta Rika 2-1 öne geçmeyi başardı.

Almanlar, 73 ve 85. dakikalarda Havertz, sonra da 89. dakikada Füllkrug'un golleriyle sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Ancak Japonya'nın İspanya'yı mağlup etmesiyle Almanya 4 puan ve averaj farkıyla Dünya Kupası'na veda etti.





2014'te Dünya Kupası'nı kazanan Almanya, 2018'de hayal kırıklığı yaratarak gruplardan çıkamamıştı. Almanlar tarihinde ilk kez art arda iki Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı.

NEUER, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, 19 kez ile Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen kaleci oldu. Turnuvada Brezilyalı Claudio Taffarel ve Alman Sepp Maier, 18 maçla bu alanda zirvede bulunuyordu.

MÜLLER VEDA ETTİ

Takım kaptanlarından Thomas Müller, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup ettikleri son maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Müller, "Bu tam bir felaket. Nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Eğer bu Almanya ile son maçımsa, taraftarlara birkaç söylemek istiyorum; Benim için muazzam bir zevkti. Çok teşekkür ederim. Her zaman sahada yüreğimi ortaya koymaya çalıştım" dedi.

Müller, Almanya Milli Takım formasıyla çıktığı 121 maçta 44 gol - 40 asistlik bir performans sergilemişti.





BİLD: NE KADAR UTANÇ VERİCİ!

Panzaerler, Dünya Kupası'na veda edince Alman gazetesi Bild, çok sert ifadelerle bu durumu eleştirdi. Bild "Ne kadar utanç verici! Biz turnuva dışarındayız" başlığı ile verdiği haberde takımı yerden yere vurdu.





Haberde, "Rusya 2018'den sonra daha kötüsü olamaz diye düşündük. Ancak o günden beri daha da kötüye gidiyoruz. Şimdi Almanya sadece bir futbol cücesi" denildi.

2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'nın bu tarihi hezimetini yazarımız Serkan Akcan köşesine taşıdı. İşte Akcan'ın 'Panzer'e yetmedi' başlıklı yazısı;

Aynı anda öyle iki maç izledik ki, senaryolar her 5 dakikada bir değişti, ihtimaller sürekli karıştı. İspanyollar'ın Japonya’ya karşı bulduğu erken gole karşılık Almanların da Kosta Rika’ya erkenden golü atması iki Avrupalıyı el ele üst tura götürmeye yetiyordu. Nitekim bu durum ikinci yarı başına kadar böyle ilerledi. İspanyol stoper Rodri tek başına ilk yarıda 126 pas yaparak tüm Japon takımının toplam pas rakamından bile fazlasına imza atarken oyunu ne kadar domine ettiklerini tüm dünyaya gösterdiler.

'İşe yaramadı'

Fakat 48'de Japonlar beraberlik golünü atınca hesaplar karışmaya başladı. Peşinden gelen Kosta Rika ve Japonya golleriyle ortalık fena karıştı. Alman teknik adam Hans Flick yine klaşikleşen değişikliklerine başladığında Kosta Rika’nın işi kolaylaştı. Boşalan orta sahayı değerlendiren Kosta Rika 2-1’lik üstünlüğü yakalayınca Almanların yaşadığı hayal kırıklığı büyüdü. Çünkü bu durumda Japonlarla Kosta Rika el ele çıkarken iki Avrupalı eleniyordu. Almanya’nın reaksiyonu gecikmedi elbette. Beraberlik ve peşinden galibiyet golü tek başına bir işe yaramayınca kulaklar Japonya - İspanya maçından gelecek habere çevrildi.

'Brezilya'dan kaçmış oldular'

Sanırım son Dünya Kupaları’ndaki en ilginç gecelerden birini geride bırakmış olabiliriz. Japonya, İspanya’yı yendiği için Almanya’nın Kosta Rika’yı mağlup etmesinin bir anlamı kalmadı. Bu durumda Almanlar ve Kosta Rika evin yolunu tutarken Japonya ile İspanya bir üst tura yükseldi. Üstelik İspanya grubu 2. sırada bitirerek bir sonraki turda Fas ile eşleşti ve olası çeyrek final eşleşmesinde favori Brezilya’dan da kaçmış oldu.

FRAPPART TARİHE GEÇTİ

Almanya - Kosta Rika maçında görev alan Fransız hakem Stephanie Frappart tarihe geçti. Frappart, Dünya Kupası tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Frappart daha önce de UEFA Süper Kupa finali ile Fransa Kupası finalini yönetmişti.

JAPONYA MUCİZESİ

Grubun diğer maçında İspanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Maçın 12. dakikasında İspanya, Morata ile 1-0 öne geçti. Japonya ikinci yarıya adeta fırtına gibi başlayarak 48’de Doan ve 54’te Tanaka’nın golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Geriye kalan dakikalarda İspanya rakibi karşısında gol bulamayınca Japonya, grupta hem Almanya hem de İspanya’yı yenerek sürprize imza attı ve grubun lideri olarak adını üst tura yazdırdı.

İSPANYA VE JAPONYA'NIN RAKİPLERİ

İspanya ve Japonya E Grubu'ndan son 16'ya adını yazdıran takımlar oldu. Son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan, İspanya'yla da Fas eşleşti.