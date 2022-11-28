2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşacak. Son 16 turu için kritik mücadeleye çıkacak iki ülke arasında bayrak krizi yaşanıyor.

Karşılaşma öncesi ABD, sosyal medya hesaplarından grubun puan durumu paylaşırken İran'ın ulusal bayrağı İslam cumhuriyetinin amblemi olmadan yeşil beyaz kırmızı renklerle gösterildi.

İran, FIFA'ya şikayet etti

Bu paylaşım üzerine İran Futbol Federasyonu, paylaşımlarda amblemin kaldırılmasını FIFA'ya şikayet etti.

ABD, "İran'da temel insan hakları için savaşan kadınlara destek" göstermek için İran'ın resmi bayrağını kullanmamaya karar verdiklerini duyurdu.

İran'daki protestolar, başörtüsü kuralları çiğnediği iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında gözaltında hayatını kaybetmesiyle alevlendi.





İran devlet haber ajansı IRNA, FIFA'dan ABD'nin organizasyondan ihraç edilmesini, 10 maç askıya alınmasını isterken, "ABD'nin Instagram sayfası profesyonel olmayan bir hareketle İran bayrağından Allah sembolünü kaldırdı. İran Futbol Federasyonu, ABD federasyonuna ciddi bir uyarı vermesi için FIFA'ya bir e-posta gönderdi." ifadelerine yer verdi.

BBC'de yer alan habere göre, ABD cephesinden bir sözcü gönderilerin kaldırıldığını ve doğru İran bayrağı ile değiştirildiğini söyledi ancak ekledi: "Hala İran kadınlarını destekliyoruz."

ABD ve İran 1980'de diplomatik ilişkilerini kesti.

(NTV Spor)



