2022 Dünya Kupası E Grubu, mithiş bir sonla tamamlandı. Son maça bir puanla çıkan Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen, Japonya'nın İspanya'yı yenmesinin ardından averajla kupanın dışında kaldı.









2018 Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda eden Panzerler, aynı hüsranı 2022'de de yaşamış oldu.

ALMAN BASINI ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Panzarler, Dünya Kupası'na veda edince Alman gazetesi Bild, çok sert ifadelerle bu durumu eleştirdi. Bild "Ne kadar utanç verici! Biz turnuva dışarındayız" başlığı ile verdiği haberde takımı yerden yere vurdu.

Haberde, "Rusya 2018'den sonra daha kötüsü olamaz diye düşündük. Ancak o günden beri daha da kötüye gidiyoruz. Şimdi Almanya sadece bir futbol cücesi" denildi.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURAN POZİSYON

Japonya'nın golü öncesinde topun çizgiyi geçip geçmediği yönünde dünya basını tartışma başlattı.

USA Today, topun çizgiyi geçtiğinin düşünülmesinin kamera açıları sebebiyle olduğunu belirterek fotoğrafa bakılınca çizgiyi geçmediğinin görüldüğünü belirtti.





Almanya'nın önde gelen basın aracı BILD ise Japonya'nın golünü 1966 Dünya Kupası Finali'nde Geoff Hurst'ün Almanların kalesine attığı golü örnek göstererek, "O golde top çizgiyi nasıl geçtiyse dün de Japonya'nın golü öncesinde top öyle çizgiyi geçmişti" ifadelerini kullanarak tepki gösterildi.

Japonya'nın İspanya'yı mağlup etmesiyle Almanya, Dünya Kupası'na veda etti.





12 SENE ÖNCE...

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Almanya ile İngiltere karşı karşıya gelmişti.

Almanya, 20. dakikada Miroslav Klose ve 32. dakikada Lukas Podolski'nin attığı gollerle 2-0 öne geçmişti. İngiltere 37. dakikada Matthew Upson'ın attığı golle farkı bire indirmişti.





Bu golden bir dakika sonra İngiltere'de ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Frank Lampard, sert bir vuruş yaptı. Top üst direğe ve zemine çarptıktan sonra kaleci Manuel Neuer'in ellerinde kaldı.

İŞTE O POZİSYON

Şimdiki gibi çizgi teknolojilerinin kullanılmadığı o dönemde Uruguaylı hakem Jorge Larrionda oyunu devam ettirdi. Pozisyonun tekrarında topun çok net bir şekilde kalenin içinden çıktığı görülüyordu.

İngiltere'nin 2-0 geriden gelerek beraberliği yakalama şansı hakem tarafından yok edilmişti. Mücadeleyi 4-1 kazanan Almanya adını bir üst tura yazdırmıştı.

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ADALET YERİNİ Mİ BULDU?

Japonya ile Almanya arasında oynanan mücadelenin ardından İngiliz taraftarlar 2010 Dünya Kupası'nda yaşanan pozisyonu örnek göstererek İngiliz taraftarlara tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcısı olan İngiliz futbolseverler 12 sene sonra adaletin yerini bulduğu yönünde ifadeler kullanarak Almanlara göndermelerde bulundular.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr