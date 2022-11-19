Dünya Kupası'nda yokuz ancak Süper Lig'de oynayan bir çok futbolcu Katar'da düzenlenecek şampiyonada forma giyecek. Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor ve Süper Lig'den de toplam 19 futbolcu kendi ülkelerinin başarısı için ter dökecek. Ayrıca yolu yine Süper Lig'den geçen bir çok yıldız futbolcu daha önce Dünya Kupaları'nda forma giydi.









SÜPER LİG'DEN TOPLAM 19 FUTBOLCU DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK!

GALATASARAY - 5

Lucas Torreira (Uruguay) H GRUBU

Victor Nelsson (Danimarka) D GRUBU

Haris Seferovic (İsviçre) G GRUBU

Dries Mertens (Belçika) F GRUBU

Fernando Muslera (Uruguay) H GRUBU









BEŞİKTAŞ - 4

Wout Weghorst (Hollanda) A GRUBU

Romain Saiss (Fas) F GRUBU

Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun) G GRUBU

Atiba Hutchinson (Kanada) F GRUBU









FENERBAHÇE - 2

Michy Batshuayi (Belçika) F GRUBU

Enner Valencia (Ekvador) A GRUBU

TRABZONSPOR - 2

Maxi Gomez (Uruguay) H GRUBU

Jens Stryger Larsen (Danimarka) D GRUBU

KAYSERİSPOR - 2

Majid Hosseini (İran) B GRUBU

Ali Karimi (İran) B GRUBU

ANTALYASPOR - 1

Haji Wright (ABD) B GRUBU









ALANYASPOR - 1

Famara Diedhiou (Senegal) A GRUBU

HATAYSPOR - 1

Sam Adekugbe (Kanada) F GRUBU

KONYASPOR - 1

Francisco Calvo (Kosta Rika) E GRUBU

Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen liglerden biriyiz... Portekiz, İskoçya, Yunanistan, Danimarka ve İsviçre'den öndeyiz!





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EN ÇOK FUTBOLCU GÖNDEREN LİGLER

1) İngiltere Premier Lig 125

2) İspanya La Liga 80

3) Almanya Bundesliga 75

4) İtalya Serie A 66

5) Fransa Ligue 1 53

6) ABD MLS Ligi 35

7) İngiltere Championship 33

8) Suudi Arabistan Prof.Ligi 33

9) Katar Stars Ligi 33

10) Belçika Jupiler Pro Lig 23

11) Meksika Ligi 23

12) TÜRKİYE SÜPER LİGİ 19

13) Hollanda Eredivisie 19

14) Portekiz Liga NOS 18

15) Kosta Rika Primera 15

16) İskoçya Premier Ligi 13

17) Yunanistan Süper Ligi 13

18) Güney Kore 1. Ligi 13

19) Danimarka Süper Ligi 11

20) İsviçre Süper Ligi 9

YOLLARI TÜRKİYE'DEN GEÇTİ ŞİMDİ DÜNYA KUPASI'NDALAR

Tony Sylva: 2008-10 yılları arasında Trabzonspor kalesini koruyan Senegalli file bekçisi, Senegal'in kaleci antrenörü olarak görev alıyor.

Lamine Diatta: 2007/08 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Lamine Diatta, şu an Senegal Milli Takımı'nda genel menajerlik görevinde.

Noa Lang: Hollanda Milli Takımı'nın genç yıldızı, 2010'da kısa bir süre de olsa Beşiktaş'ın altyapısında yer almıştı.

Vincent Janssen: 2017/18 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda ülkesi adına fileleri sarsmaya çalışacak.

Frans Hoek: Jan Olde Riekerink döneminde kısa bir süre de olsa Galatasaray'da antrenörlük yapan deneyimli isim, şu an Hollanda Milli Takımı'nın kaleci antrenörü.

Ramin Rezaeian: 2016 yazında Rizespor'a katılan ve macerası kısa süren İranlı sağ bek, Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Vahid Amiri: 2018/19 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen İranlı yıldız, Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Deandre Yedlin: Geçen yıl ara transferde Galatasaray kadrosuna katılan deneyimli sağ bek, Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı için ter dökecek.

Rogelio Funes Mori: 2014'te bir sezonluğuna Eskişehirspor forması terleten golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda Meksika adına gol kovalayacak.

Kamil Grosicki: 3 sene boyunca Sivasspor'da forma giyen deneyimli oyuncu, Dünya Kupası'nda Polonya'nın önemli isimlerinden biri.

Simon Kjaer: İki sezon Fenerbahçe forması giyen yıldız stoper Simon Kjaer, Dünya Kupası'nda Danimarka'nın en kilit isimlerinden biri.

Andreas Cornelius: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol alan tecrübeli golcü, Dünya Kupası'nda Danimarka'nın en önemli gol ayaklarından biri.

Montassar Talbi: 3 sezon Rizespor forması terleten deneyimli savunmacı, Dünya Kupası'nda Tunus adına mücadele edecek.

Yassine Meriah: Ülkemizde Kasımpaşa ve Rizespor formalarını giyen tecrübeli defans, Tunus'un önemli isimlerinden biri.

Ghaylen Chaaleli: 2019/20 sezonunda Yeni Malatyaspor forması giyen Chaaleli, Tunus adına ter dökecek.

Guy Stephan: 2005-2007 yılları arasında Beşiktaş'ta Jean Tigana'nın yardımcılığını yapan Stephan, 10 yılı aşkın süredir Fransa Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapıyor.

Cyril Moine: Vahid Halidhodzic'in Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde teknik ekipte yer alan Moine, 3 yıldır Fransa Milli Takımı'nın kondisyon antrenörü olarak görev yapıyor.

Danny Vukovic: Kısa süren bir Konyaspor macerası bulunan tecrübeli kaleci, Dünya Kupası'nda Avustralya kadrosunda yer alıyor.

Aziz Behich: Ülkemizde önemli kulüplerde uzun yıllar forma giymiş Türk asıllı sol bek, Avustralya'nın en önemli isimlerinden birisi.

Awer Mabil: Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu, Dünya Kupası'nda Avustralya adına ter dökecek.

Guus Hiddink: 1990'ların başında Fenerbahçe'yi, 2010-2011'de da Türkiye Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli hoca, Avustralya'da danışman antrenör görevinde.

Marc Ziegler: 2000 yılında kısa süren bir Bursaspor macerası olan eski file bekçisi, 7 yıldır Almanya Milli Takımı'nda kaleci koordinatörlüğü yapıyor.

Yuto Nagatomo: 2.5 yıl Galatasaray forması giyen tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nda da Japonya adına ter dökecek.

Celso Borges: İki sezon Göztepe formasını terleten deneyimli isim, Kosta Rika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Munir: Hatayspor'da iki sezon görev yapan tecrübeli file bekçisi, Fas'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Domagoj Vida: Tam 4.5 yıl boyunca Beşiktaş formasını terleten deneyimli savunmacı, Dünya Kupası'nda da Hırvatistan adına ter dökecek.

Marjan Mrmic: Beşiktaş'ta hem kalecilik hem de 3 yıl kaleci antrenörlüğü yapan, Antalyaspor'da da kısa süre görev alan deneyimli hoca, 16 yıldır Hırvatistan'da kaleci antrenörü.

Milan Borjan: Birkaç yıl Sivasspor'da forma giyen tecrübeli file bekçisi, Dünya Kupası'nda Kanada kalesini koruyacak.

Cyle Larin: Yakın dönemde Beşiktaş forması giyen golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda Kanada'nın en önemli hücum opsiyonlarından biri olacak.

Murat Yakın: İki sezon Fenerbahçe forması giyen deneyimli isim, Dünya Kupası'nda İsviçre'nin teknik direktörlüğünü üstlenecek.

Vincent Aboubakar: İki dönem Beşiktaş'ta top koşturan yıldız golcü, Dünya Kupası'nda da Kamerun'un en önemli hücumcularından biri olacak.

Rigobert Song: Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen tecrübeli isim, Dünya Kupası'nda Kamerun'un teknik direktörlüğünü üstlenecek.

Souleymanou Hamidou: Ülkemizde tam 11 yıldır görev yapan deneyimli file bekçisi, Kamerun Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapmakta.

Samuel Eto'o: Antalyaspor ve Konyaspor'da görev alan yıldız futbolcu, Kamerun'un Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

Raymond Kalla: Bir sezon Sivasspor'da görev alan deneyimli isim, Mart ayında Kamerun Milli Takımı'na Takım Menajeri olarak atandı.

Alex Telles: Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda da Brezilya adına ter dökecek.

Claudio Taffarel: Galatasaray'da hem kalecilik hem de antrenörlük yapan deneyimli eldiven, 8 yıldır Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü görevinde.

Nikola Lazetic: İki sezon Fenerbahçe forması giyen tecrübeli isim, Sırbistan Milli Takımı'nda Altyapı Direktörü olarak görev yapıyor.

Sergio Rochet: Sivasspor'da iki sezon görev yapan deneyimli file bekçisi, Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Kim Min-Jae: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan yıldız savunmacı, Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin en önemli isimlerinden biri.

Toni Grande: Bernd Schuster döneminde Beşiktaş'ta yardımcı hoca olarak görev yapan deneyimli isim, 5 yıldır Güney Kore'de yardımcı antrenörlük görevinde.

Pepe: Beşiktaş'ta 1.5 yıl forma giyen yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda da Portekiz adına ter dökecek.

Joao Costa: 2014'te kısa bir süre Kayserispor teknik ekibinde görev alan tecrübeli isim, Portekiz Milli Takımı'nda kondisyon antrenörü olarak görev alıyor.

Jose Couceiro: Bir dönem Gaziantepspor'u da çalıştıran deneyimli hoca, Portekiz Milli Takımı'nın teknik heyetinden sorumlu olarak görev yapıyor.

Andre Ayew: 2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası'nda Gana adına ter dökecek.

MUSLERA DÜNYA YILDIZLARINI SOLLUYOR!

Uruguay Milli Takımı'nda as kaleci olan Fernando Muslera, Dünya Kupası Finalleri'nde daha önce 16 karşılaşmaya çıkmıştı. Deneyimli file bekçisi, gruptaki 3 maçta da görev alırsa Dünya Kupası tarihinde en çok forma giyen 20 isimden birisi olacak!

Muslera, Dünya Kupası'nda toplamda 18 kez Brezilya kalesini koruyan Galatasaray'ın eski file bekçilerinden Claudio Taffarel'i de geçecek.

Muslera eğer gruptaki 3 maçta da oynarsa, Robin Van Persie Wesley Sneijder, Thierry Henry, Jürgen Klinsmann, Sergio Ramos, Iker Casillas, Roberto Carlos, Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro gibi dev isimleri geride bırakacak!

Brezilyalı Fenomen Ronaldo ile eşitlenecek!

- Fernando Muslera, 2010 Dünya Kupası ve 2018 Dünya Kupası'nda da grupta oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatmıştı!

İranlı hakem Alireza Faghani, 4 maçta 18 sarı kartla 2018 Dünya Kupası'nın en çok kart gösteren hakemiydi.

Hazırlayan: Caner İşbeğendiren



