Dünya Kupası'na 'renk körü' ayarı
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kamerun arasında oynanan mücadele kriz yarattı. Bir takımın kırmızı, bir takımın yeşil formayla sahaya çıkması renk körlüğü bulunanları mağdur etti. FIFA, Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarıyla birlikte flaş bir karara imza attı.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları geride kaldı. Son 16 turu heyecanın başladığı günlerde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bütün takımlar turnuvadan iki ay önce açık ve koyu renklerde olmak üzere giyecekleri 2 formayı FIFA'ya bildirmişti.
Karşılaşmalarda takımların ve hakemlerin seyircilerin ayırt edebileceği formalar giymesi gerekirken özellikle de kırmızı ve yeşil renk körlüğü yaşayan insanları da gözetmeleri gerekiyor. Ancak G Grubu’nda oynanan İsviçre - Kamerun karşılamasında İsviçre kırmızı Kamerun da yeşil forma ile sahaya çıktı ve bu renklerde körlük yaşayan insanlar maçı seyretmekte çok güçlük çekti.
FIFA ÖNLEM ALDI
Ajansspor'un haberine göre FIFA bunun üzerine takımları uyarırken diğer maçlarda bir renk sorunu yaşanmadı. Turnuvanın kalan maçları için de takımların giyecekleri formaları da resimli şekilde açıkladı. İşte maçlarda giyilecek formalar...
İngiltere - Senegal
Fransa - Polonya
Japonya - Hırvatistan
Brezilya - Güney Kore
Fas - İspanya
Portekiz - İsviçre
Tüm bilmeniz gerekenler: İsviçre - Kamerun