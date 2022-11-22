Tarihte ilk kez sezon ortasında düzenlenen 2022 Katar Dünya Kupası’nda heyecan önceki gün başladı. Dev turnuvanın ilk gününde Fenerbahçe ’nin golcüsü Enner Valencia’nın kaptanlığını yaptığı Ekvador, ev sahibi Katar ile karşılaştı. Ekvador, rahat bir oyunla 2-0 kazanırken, maça damgasını vuran isim Valencia oldu. Tecrübeli oyuncu henüz 3. dakikada ağları sarssa da ilginç bir ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. Ancak bu, 33 yaşındaki golcüyü durduramadı. Valencia, önce kendisine yapılan penaltıyı gole çevirdi, ardından kafayla bir kez daha ağları sarstı.





Efsaneleri yakaladı

Enner Valencia, Katar karşısında 2 kez ağları sarsarak ilginç bir istatistiğin de sahibi oldu. Tecrübeli yıldız, ülkesi Ekvador’un Dünya Kupası’nda kaydettiği son 5 golün de sahibi konumunda. Dev turnuvada toplamda 5 kez ağları sarsan 33 yaşındaki oyuncu; isimlerini dünya futboluna yazdırmış efsaneler Zico, Michael Platini, Zinedine Zidane, Romario, Garrincha ve Raul Gonzalez gibi oyuncuların gol sayısını yakaladı. Üstelik Enner Valencia’nın bu efsaneleri geçmek için de önemli bir şansı var.

Tarihe geçti

Yıldız golcü, bitiricilik konusunda da Dünya Kupası tarihine geçmiş durumda. Ekvadorlu oyuncu, dev turnuvada çektiği toplam 10 şutun 5’inde ağları sarsmayı başardı. Valencia, İtalya’nın unutulmaz golcüsü Alessandro Altobelli (1966 Dünya Kupası) ile birlikte Dünya Kupası’nda en iyi şut/gol oranına sahip oldu.

Dünya onu konuştu!

Enner Valencia’nın Katar karşısındaki performansı, sosyal medyayı tam anlamıyla salladı. Yıldız futbolcu, Twitter’da trend listesinin ilk sırasında yer aldı. Dünya basını da Valencia’nın müthiş oyununa kayıtsız kalmadı, tecrübeli oyuncuya övgüler yağdırıldı. İşte 33 yaşındaki golcüyle ilgili öne çıkan haberler...

‘Stadı terk ettirdi’

Marca (İspanya): Ekvador’un golcü yıldızı Enner Valencia, yarım saatte attığı 2 golle Katar’ı paramparça etti. AS (İspanya): Açılış maçında Valencia’dan gelen erken goller, ev sahibi taraftarlarının stadı erken terk etmesine neden oldu.

‘Lakabı Süperman oldu’

La Gazetta dello Sport (İtalya):

Dünya Kupası açılış maçında baş rol Enner Valencia’nın oldu. Attığı kafa golünde 1.74’ lük boyuna rağmen müthiş yükselen Valencia’ya

‘Süperman’ lakabı takıldı.

Corriere dello Sport (İtalya):

Fenerbahçeli Valencia şov yaptı, açılış maçında ev sahibini çabucak nakavt etti.

‘Katar’a dehşeti yaşattı’

Daily Mail (İngiltere): Dünya Kupası’nın perdelerinin açıldığı maçta Enner Valencia’nın ilk yarıdaki performansı Ekvador’a zaferi getirdi.

The Sun (İngiltere):

Enner Valencia’nın 2 golü, ev sahibine dehşeti yaşatırken yarısı boş olan Al Bayt Stadı’nı sessizliğe gömdü.

L’Equipe (Fransa): Valencia’lı Ekvador, son derece zayıf olan rakibi Katar’ırahatlıkla mağlup etti.

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Sakatlık açıklaması

Valencia, Katar maçının ilk yarısında bir pozisyonda acı içinde yerde kalmıştı. Tecrübeli oyuncu karşılşamaya devam etti. Ancak Valencia, ikinci devrede bir darbe daha alınca kenara gelmek zorunda kaldı. Bu durum hem Ekvadorlu futbolseverleri hem de Fenerbahçe taraftarını endişelendirdi. Ancak 33 yaşındaki oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Dizime ve ayak bileğime darbe aldım. Ancak ciddi bir şey yok, iyi hissediyorum. Doktorlar kontrol edecek. Sonraki maçta oynamayı umut ediyorum” dedi. Valencia maçla ilgili olarak ise, “Takımımıza inanıyoruz. Gruptan çıkma yolunda ilk adımı attık. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Harika bir takımız ve başarıyı hak ediyoruz” yorumunu yaptı.





Şimdi gözler Batshuayi'de

Fenerbahçe’nin Valencia dışında Dünya Kupası’na gönderdiği diğer isim Michy Batshuayi’ydi. Golcü oyuncunun formasını giydiği Belçika, dev turnuvadaki ilk maçını yarın Kanada ile oynayacak. Lukaku’nun sakatlığı nedeniyle Batshuayi’nin bu mücadeleye 11’de başlama ihtimali çok yüksek. 29 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans merakla bekleniyor.