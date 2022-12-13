2022 Dünya Kupası'nda Dominik Livakovic fırtınası esiyor. Hırvatistan'ın başarılı kalecisi, takımının yarı finale ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden biri olmuş durumda.

Eleme etabında fark yarattı

Dominik Livakovic, yarı finale yükselen Hırvatistan'ın 5 maçına da ilk 11'de başlayarak forma giydi. Grup etabında takımının oynadığı 3 maçta sadece 1 gol yiyen Livakovic, eleme etabına ise damga vurdu.

Japonya karşısında tarihe geçti

Hırvatistan'ın son 16 turunda Japonya ile oynadığı mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Penaltı vuruşlarında Dominik Livakovic; Japonya'dan Takumi Minamino, Kaoru Mitoma ve Maya Yoshida'nın denemelerini başarısız kılarken sadece Takuma Asano, kendisine gol atmayı başarmıştı. Livakovic, seri penaltı atışlarında 3 kurtarış yapan üçüncü kaleci olarak tarihe geçmişti.

Brezilya karşısında da devleşti

Hırvatistan, çeyrek finalde turnuvanın en büyük favorisi Brezilya ile karşı karşıya gelirken Livakovic, bu kez normal sürenin de tek başına kahramanıydı. Sambacılar karşısında 8 kurtarış ile yıldızlaştı.

Uzatma devrelerinde gelen goller 1-1 ile penaltılara gidilmesini sağlarken 27 yaşındaki kaleci, yine takımının en büyük kozuydu ve daha ilk penaltıda Rodrygo'ya gol izni vermedi. Sonrasında Hırvatistan penaltılarda hata yapmazken Marquinhos'un direğe nişanladığı top ile adlarını yarı finale yazdırmayı başardılar.

Livakovic, Brezilya karşısındaki kurtarışıyla Dünya Kupaları tarihinde penaltı vuruşlarında 4 kurtarış yapan üçüncü isim oldu.

2018'de üçüncü kaleciydi

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, yine büyük bir başarıya imza atarak finale kadar ilerlemişti. Finalde Fransa'ya karşı alınan 4-2'lik yenilgi, onları şampiyonluktan etse de turnuvada fark yaratmayı başarmışlardı.

Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası kadrosunda Dominik Livakovic de yer alıyordu. Fakat o dönemde Livakovic, üçüncü kaleci konumundaydı ve kupada süre alamamıştı. Kendisine göre Danijel Subasic ve Lovre Kalinic, daha öncelikli opsiyonlardı.

Türkiye'den takımların gündemine gelmişti

Uzun yıllardır Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'in ismi geçmişte Türk kulüpleriyle de anılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin Hırvat kaleciyi istedikleri belirtilmişti. Şimdi turnuva performansı ise Avrupa'nın devleri, kendisi için devreye girmiş durumdalar.

Bayern devrede!

Alman devi Bayern Münih, Manuel Neuer'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda ismi gündeme gelen adaylar arasına Dominik Livakovic de eklenmişti. Fakat şimdi durumun ilgiden öteye geçtiği ortaya çıktı.

Adaylar arasındaydı

Bayern Münih, Manuel Neuer'in boşluğunu doldurmak isterken öne çıkan adaylar belliydi. Takımın eski oyuncularından olan ve Monaco'da kiralık bir dönem geçiren Alexander Nübel'in geri getirilmesi adına görüşmeler gündemdeyken diğer adaylar arasında Keylor Navas, Yann Sommer ile birlikte Dominik Livakovic de yer alıyordu.

Görüşmeler başladı!

Sky Sport'tan Florian Plettenberg, Alman devinin transfer adına görüşmelere başladığını belirtti. Neuer'in boşluğunu Dinamo Zagreb'den Livakovic ile doldurmak isteyen Bayern'in şimdilik görüşmelerde erken aşamada olduğu aktarıldı.