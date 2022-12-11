Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında kalesinde devleşen ve Rodrygo'nun da penaltısını çıkararak takımının yarı finale çıkmasında önemli rol oynayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.





Penaltı canavarı

Livakovic Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yıldız kaleci Japonya maçında 3 penaltı çıkartırken Brezilya maçında da Rodrygo'nun penaltısında da başarılıydı.

Brezilya'yı evine gönderdi

2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Brezilya, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında karşılıklı goller olunca eşitlik bozulmadı ve 120 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





İlk penaltıyı kurtardı

Dev karşılaşma penaltılara gitti ve Hırvatistan turu atlayan taraf oldu. Hırvat kaleci Brezilya'nın kullandığı ilk penaltıya engel oldu ve dev maça damgasını vurdu.

Hocası eski Beşiktaşlı Mrmic

Hırvatistan Milli Takımı'nın çeyrek finale kalmasında başrolü oynayan Livakovic ile ilgili detay ise şaşırttı. 27 yaşında ve Dinamo Kiev'de forma giyen Hırvat eldivenin kaleci antrenörü eski Beşiktaşlı Marjan Mrmic… Hırvatistan Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan eski Beşiktaşlı, ülkesinin başarısına büyük katkıda bulundu.





2019 yılında ayrılmıştı

57 yaşındaki futbol adamı, 1996-1998 yılları arasında Beşiktaş 'ın kalesini korumuş ve performansıyla derin izler bırakmıştı. Mrmic sonrasında ise Beşiktaş'ta kaleci antrenörlüğü yaptı. 2016-2019 yılları arasında Siyah-Beyazlılar'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Mrmic, Türkiye ile olan bağlantısını ise hiçbir zaman koparmadı.

Herkesin konuştuğu kaleci Livakovic, Beşiktaş'ın kapısından dönmüş

Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki eldivenin 2018-19'da Beşiktaş'ın gündemine geldiği ancak o dönemki yönetim tarafından beğenilmediği iddia edildi. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Beşiktaş'ın eski kalecisi Marjan Mrmic'in Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'i Beşiktaş'a önerdiği ancak o dönemki yönetim ve scout ekibinin 26 yaşındaki kaleci için olumsuz rapor verdiği öğrenildi.





Livakovic yerine Karius alınmış

Yönetim, o dönem Liverpool'dan Karius'u kadroya katmış, Alman kaleci de yediği hatalı gollerle büyük tepki toplamıştı.

2024'e kadar sözleşmesi var

Ülkesinde Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki file bekçisinin 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.