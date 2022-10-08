Dünya Kupası, 21 Kasım 2022-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da yapılacak. Beşiktaş ’ın da yıldızlarının da Katar’daki finallerde boy göstermesi bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı forması giyen Wout Weghorst, ülkesinin gol umudu olacak. Savunmanın tecrübeli ismi Saiss, Fas Milli Takımı’yla Katar’da olacak. Kartal’ın tecrübe abidesi Atiba da Kanada ile Dünya Kupası’nda sahne alacak. Milli Takım tercihini Kamerun’dan yana kullanan N’Koudou’nun da Katar’da formayı giymesi bekleniyor.

Kupa arasında rota Antalya

Beşiktaş, kasım ayında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için verilecek arayı Antalya’da kamp yaparak geçirecek. Bu dönemde hazırlık maçları organizasyonları içinde olmayı planlayan teknik ekip, Ceyhun Kazancı ile planlama içerisinde. Araya kadar olan maçlarını kayıpsız atlatmayı planlayan Beşiktaş, eksikleri devre arası kampı gibi geçecek olan Dünya Kupası arasında tamamlayacak.







