Dünya Kupası uğruna yüz felci geçirdi! 'Dudaklarım kaymaya başladı'

Halihazırda Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını sadece turnuvada yer alan ülkelerin taraftarları değil, tüm dünyadan milyarlarca kişi takip ediyor. Öyle ki maçları büyük bir heyecanla izleyen futbolseverler yoğun iş temposuna aşırı heyecan ve uykusuzluk da eklenince ciddi sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bunun son örneklerinden biri de Çin’de yaşandı.





11 SAATLİK ZAMAN FARKINA RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Cao adlı genç adam, Dünya Kupası'nın başlamasının ardından işten arta kalan saatlerinin neredeyse tamamında turnuvadaki maçları ve gelişmeleri takip etti. Yerel basında yer alan bilgilere göre maçları takip etmek için Çin yerel saatine göre 18.00’de başlayan ve 06.00’da biten maçları takip ettikten sonra da 08.00’e sadece 2 saat uyudu.

ÇOK YORGUN UYANDI

Genç adam bir sabah uyandığında kendini çok yorgun hissediyordu. Bunun uykusuzlukla alakalı olduğunu ve gün içinde düzeleceğini düşünerek işe gitti. Ancak durumun tahmin ettiğinden de ciddi olduğunu kısa süre içinde anladı. Vücudu yoğun stres, aşırı heyecan ile uykusuzluğa yenik düşen Cao, yaşananları şu şekilde aktardı:

'DUDAKLARIM KAYMAYA BAŞLADI'

"Sabah uyandığımda çok halsizdim ama bunun gün içinde geçeceğini düşünerek işe gittim. Bir süre sonra soğuk havaya da maruz kalınca dudaklarımın yana doğru kaymaya başladığını hissettim. Göz kapaklarımı oynatmakta güçlük yaşıyordum. Biraz dinlenmek için ofise gitmeye karar verdim ama bu çare olmayınca hastaneye gitmek zorunda kaldım."





SEBEP: UYKUSUZLUK VE SOĞUK

Doktorlar, Cao’ya uykusuzluk ve soğuk sebebiyle yüz felci geçirdiğini söyleyerek hemen tedaviye başladı. Cao, şu an akupunktur tedavisi görüyor ve yüzünün normale dönmesi için sık sık yüz masajı yapıyor.

DAHA ÖNCE ÖLÜM VAKALARI YAŞANDI

2014 Dünya Kupası'nda da yüksek tansiyonu olan 39 yaşındaki bir Çinli, maçlar için peş peşe üç gece uykusuz kalmış ve Dünya Kupası maçlarının 3'üncü gününde, Uruguay-Kostarika maçını izlerken beyin kanamasından hayatını kaybetmişti. Yine evinde televizyonun önünde ölü bulunan 25 yaşındaki bir başka Çinlinin de uykusuzluğa bağlı olarak hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Eski profesyonel futbolcu Li Mingçiang'ın ise arkadaşlarıyla Hollanda-İspanya maçını izlerken uykusuzluktan yorgun düştüğü ve kalp krizinden öldüğü kaydedilmişti.

STRES VE UYKUSUZLUK YÜZ FELCİNE YOL AÇAR MI?

Yüz felcinin birçok sebebi olduğunu dile getiren Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, yüz felcinin (bell paralizisi) çoğunlukla ani soğuğa maruz kalmayla ortaya çıktığını ifade etti. Yavuz, “Soğuk hava ve rüzgâr özellikle yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz yönde etkileyerek yüz felcine sebep olabiliyor. Bunun sonucunda da ağızdaki kaslar ve beyin fonksiyonları bozulabiliyor. Zaman zaman gözlerin kapatılamamasına sebep olabiliyor ve bunun sonucunda yüzde asimetrik bir görünüm oluşuyor” şeklinde konuşarak yüz felcinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

SENDROMDAN DOLAYI DA OLABİLİR

Yüz felcinin zaman zaman virüs kaynaklı Ramsey Hunt Sendromu'na bağlı olarak da ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Yavuz, ünlü şarkıcı Justin Bieber’in da buna bağlı olarak yüz felci geçirdiğini hatırlattı ve bu vakaların daha ağrılı olduğunu söyledi.

Sinir, stres ve aşırı yorgunluk gibi faktörlerin yüz felcini tetikleyici yardımcı faktörler olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüz felciyle ilgili bazı iddialar mevcut. Kimi zaman hastalar uyurken yüzlerinin sert bir zemine denk gelmiş olması gibi durumları yüz felci ile ilişkilendirebiliyor. Ancak yüz felci bir tarafa yatmanızla ortaya çıkan bir durum değil. Muhakkak öncesinde yüz felcini başlatan bir durum yaşanmıştır. Kişi soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçmiş olabilir veya klima etkisinde kalmış olabilir. Yani sinir, stres, aşırı yorgunluk veya uyurken bir tarafa dönerek yatmak ana faktörden çok yardımcı faktör olabilecek şeyler."





'BİRÇOĞU KISA SÜRE İÇERİSİNDE NORMALE DÖNÜYOR'

Yüz felcinde ilk 3 günün çok önemli olduğun altını çizen Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, her hastalıkta olduğu gibi yüz felcinde de erken teşhisin kritik olduğunu ifade etti. Yavuz, "Yüz felci belirtileri yaşayan bir hastanın vakit kaybetmeden nöroloji uzmanına başvurması gerekir. Hastaların yüzde 80'i cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmadan birkaç gün veya 1 hafta ila 3 hafta içinde tamamen iyileşme gösterir. Yüz kasları için yapılan masaj, egzersizler ve fizik tedavi hastanın normalde dönmesini büyük ölçüde hızlandırır” şeklinde konuştu.

Tedavinin 3 hafta içinde cevap vermemesi durumda cerrahi operasyon yapıldığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Yavuz, hastaların çoğu zaman cerrahi müdahaleye gerek kalmadan uygulanan tedavilerle kısa süre içinde normalde döndüğünü belirtti. (Milliyet)