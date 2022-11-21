Dünya Kupası TRT 1 uydudan nasıl izlenir? TRT yeni frekans bilgileri...

TRT kanallarının yüksek ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için bir süre önce TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlanıldı. TRT’den futbolseverlere, bu akşam TRT 1’de ekrana gelecek Faroe Adaları–Türkiye karşılaşması ve 20 Kasım’da başlayacan FIFA 2022 Dünya Kupası öncesi bir kez daha frekans güncelleme hatırlatması geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.









Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların TRT'de olacağı duyuruldu.

Dün başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

21 KASIM PAZARTESİ

16.00: İngiltere – İran (Halife Stadyumu)

19.00: Senegal – Hollanda (Al Thumama Stadyumu)

22.00: ABD – Galler (Ahmed bin Ali Stadyumu)

DÜNYA KUPASI GRUPLAR

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler / İskoçya / Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Peru / Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika /Yeni Zelanda, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore