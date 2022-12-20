Dünya Kupası tarihinde yeni bir dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası!

Katar'da oynanan ve Arjantin'in mutlu sona ulaştığı 2022 Dünya Kupası, 32 takımın yer aldığı son Dünya Kupası oldu. 2026 yılında futbolseverleri bambaşka bir Dünya Kupası bekliyor.

İlgili Haberler Canlı yayında şok anlar! Arjantinli yıldızın kafası kabloya takıldı





2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası'na üç ülke ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da oynanacak.

ABD'de Seattle, San Francisco, Kansas City, New York, Atlanta, Dallas, Los Angeles, Houston, Boston ve Philadelphia, Meksika'da Monterrey, Guadalajara ve Mexico City, Kanada'da ise Vancouver ve Toronto maçlara ev sahipliği yapacak.

BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK

Dünya Kupası'dan takımlar, yıllardır dörderli takımlı sekiz grupta mücadele ediyordu. Bu turnuvada grup sayısı dörde düşerken, takım sayısı ise 48'e çıkacak.





Takımlar, 12 takımlı dört grupta mücadele edecek. 33 gün sürecek turnuvada 104 maçın oynanmasi bekleniyor.

STADYUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri

Atlanta – Mercedes-Benz Stadyumu

Boston – Gillette Stadyumu

Dallas – AT&T Stadyumu

Houston – NRG Stadyumu

Kansas City – Arrowhead Stadyumu

Los Angeles – SoFi Stadyumu

Miami – Hard Rock Stadyumu

New York/New Jersey – MetLife Stadyumu

Philadelphia – Lincoln Financial Field

San Francisco – Levi’s Stadyumu

Seattle – Lumen Field

Kanada

Toronto – BMO Field

Vancouver – BC Place

Meksika

Guadalajara – Akron Stadyumu

Mexico City – Azteca Stadyumu

Monterrey – BBVA Stadyumu