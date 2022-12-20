Dünya Kupası tarihinde yeni bir dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası!

Katar'da oynanan ve Arjantin'in mutlu sona ulaştığı 2022 Dünya Kupası, 32 takımın yer aldığı son Dünya Kupası oldu. 2026 yılında futbolseverleri bambaşka bir Dünya Kupası bekliyor.
2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?
2026 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası'na üç ülke ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da oynanacak.
ABD'de Seattle, San Francisco, Kansas City, New York, Atlanta, Dallas, Los Angeles, Houston, Boston ve Philadelphia, Meksika'da Monterrey, Guadalajara ve Mexico City, Kanada'da ise Vancouver ve Toronto maçlara ev sahipliği yapacak.
BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK
Dünya Kupası'dan takımlar, yıllardır dörderli takımlı sekiz grupta mücadele ediyordu. Bu turnuvada grup sayısı dörde düşerken, takım sayısı ise 48'e çıkacak.
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Takımlar, 12 takımlı dört grupta mücadele edecek. 33 gün sürecek turnuvada 104 maçın oynanmasi bekleniyor.
STADYUMLAR
Amerika Birleşik Devletleri
Atlanta – Mercedes-Benz Stadyumu
Boston – Gillette Stadyumu
Dallas – AT&T Stadyumu
Houston – NRG Stadyumu
Kansas City – Arrowhead Stadyumu
Los Angeles – SoFi Stadyumu
Miami – Hard Rock Stadyumu
New York/New Jersey – MetLife Stadyumu
Philadelphia – Lincoln Financial Field
San Francisco – Levi’s Stadyumu
Seattle – Lumen Field
Kanada
Toronto – BMO Field
Vancouver – BC Place
Meksika
Guadalajara – Akron Stadyumu
Mexico City – Azteca Stadyumu
Monterrey – BBVA Stadyumu