Dünya Kupası Tahmin Ağacı Misli.com’da!

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, Misli.com’da yayına giren turnuva ağacı sayesinde bahisseverler tahminlerini yapıp, şampiyonlarını belirliyor. Üstelik dileyenler seçtikleri şampiyonluk adayına bahis oynayıp, turnuva sonunda birlikte kazanma şansını yakalıyor.

https://misli.com/dunya-kupasi-agaci

Dört yılda bir futbolseverlere bir ay boyunca büyük heyecan yaşatan Dünya Kupası 20 Kasım’da Katar’da başlıyor. 18 Aralık’ta sahibini bulacak kupanın en büyük favorileri olarak Brezilya, Arjantin ve son şampiyon Fransa öne çıksa da, her futbolseverin farklı final ve şampiyonluk senaryoları var.

Misli.com yayına aldığı Dünya Kupası Tahmin Ağacı sayesinde işte bu senaryoları üyelerine eğlenceli bir tasarım üzerinde, keyifle oynama imkanı tanıyor. 32 takımın yer aldığı grup aşamalarından başlayıp, son 16, çeyrek final, yarı final ve finale hangi takımların ulaşacağını seçmek ve şampiyonu belirlemek futbolseverleri kupaya hazırlıyor. Üstelik turnuva ağacını yeniden düzenleyip farklı senaryolarla yeni eşleşmeler ve farklı şampiyonluk ihtimalleri yaratmak da mümkün. Misli.com uygulaması ve web sitesinde size özel turnuva ağacını hazırlayabilir, tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Misli.com’un Dünya Kupası ağacı kısa sürede büyük ilgi gördü ve şimdiden binlerce misli.com üyesi kendi turnuva ağacını oluşturup, şampiyonluk tahminini yaptı. Fenerbahçeliler şampiyonluk için en çok Brezilya’yı favori görürken, Galatasaraylılar Arjantin’e, Beşiktaşlılar ise Portekiz ve Fransa’ya daha çok şans verdiler. Misli.com’da Brezilya’nın güncel şampiyonluk oranı 3.85 iken, Arjantin’in 5.50, Fransa’nın 6.80, Portekiz’in ise 14.00.