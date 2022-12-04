Dünya Kupası sonrası stadyumlar taşınacak

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmaların oynandığı bu dev organizasyonun sonunda, Katar'da bulunan 974 Stadyumu sökülüp hediye edilecek.

AHMED BİN ALİ STADYUMU

Ahmed bin Ali Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yeniden yapılan ve aynı adı taşıyan stadyumda 6 grup maçı ve son 16 turu müsabakasına ev sahipliği yapacak. Ahmed bin Ali Stadyumu'nun son teknoloji bir tesis olduğu ve çölde bir çadır şeklinde inşa edildiği kaydedildi. Ahmed bin Ali Stadyumu'nun kapasitesi 40 bin olarak gösteriliyor.

AL THUMAMA STADYUMU

FIFA 2022 Dünya Kupası için inşa edilen bir diğer stadyum Al Thumama oldu. Al Thumama bölgesinde bulunan ve adını yerel bir ağaç türünden alan stadyumun kapasitesi 40 bin kişilik.

KHALİFA STADYUMU

Katar'da spor merkezi olarak inşa edilen Khalifa Stadyumu, 6 grup maçı ve son 16 turunun yanı sıra üçüncülük mücadelesine ev sahipliği yapacak. 40 bin kişilik stadyumda son teknoloji altyapı kullanıldı. Spor ve spor hekimliği tesislerinin yanı sıra eğitim ilşe araştırma merkezlerine ev sahipliği yapan spor merkezi çok amaçlı olarak modernize edildi.

LUSAIL STADYUMU

Katar'ın Lusail şehrinde yer alan Lusail Stadyumu turnuvada en fazla maç oynanacak stadyum olacak. 6 grup maçı, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçının yanı sıra dev organizasyonun finali de Lusail Stadyumu'nda oynanacak. 80 bin kişilik stadyumun bulunduğu şehir geleceğin şehri olarak adlandırılıyor ve özel olarak mimarize edildi.

"EĞİTİM ŞEHRİ" STADYUMU

Stadyumun inşa ediliş cephesi nedeniyle "Çöldeki Elmas" olarak adlandırılan Eğitim Şehri Stadyumu, Haziran 2020'den itibaren hizmete açıldı. Katar'da üniversite kampüslerinin arasında yer alan dev stadyum 40 bin kişiyi ağırlıyor. Eğitim Şehri Stadyumu'nun 6 grup maçı, son 16 turu ve çeyrek final müsabakasına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

STADYUM İSMİ DEĞİŞTİ

Açıldığı zaman ismi Ras Abu Aboud olarak belirlenen stadyumun ismi 974 oldu. 974 rakamı ise Katar ülkesinin telefon kodu olarak biliniyor. Ayrıca stadyumun yapımında 974 adet taşıma konteyneri kullanıldı. Katar'ın stadyum ismine kendi ülke kodunu koyması, Dünya Kupasında ülke tanıtımı için yapılan reklam çalışmalarından biri olduğu düşünülüyor.

ÇEVRECİ STADYUM

Stadyumun yapımında kullanılan nakliye konteynerleri aynı zamanda inşaat malzemelerini taşımak için de kullanıldı. Sökülebilir stadyumun parçaları geri dönüştürülmüş çelik yapı ve konteynerlerin birleştirilmesinden oluşuyor.

TUNUS'A HEDİYE EDİLECEK

Katar'ın başkenti Doha’da bulunan 974 Stadyumu, 30 Kasım 2021 tarihinde açılan ve ilk ismi Ras Abu Aboud Stadyumu olarak bilinen 40 bin kişilik stadyumu turnuva sonrasında Tunus’a hediye edilme kararı verildi. Stadyum Dünya Kupası'nın ardından sökülüp Tunus’un Safakes şehrine inşa edilecek.