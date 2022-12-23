FIFA 2022 Katar Dünya Kupası G Grubu’nda mücadele eden Afrika temsilcisi Kamerun’da büyük bir şok yaşanmıştı. Kritik Sırbistan maçı öncesi kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu geri dönmemek üzere Katar'dan ayrılmıştı. Yıldız futbolcu şok bir kararla 26 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu. İşte detaylar....





KAMERUN GRUPLARDAN ÇIKAMADI

Dünya Kupası'nda G grubunda mücadele eden Afrika temsilcisi Kamerun, ilk iki maçında İsviçre'ye yenilip Sırbistan'la berabere kalmıştı. Son maçında Brezilya'ya 1-0 yenmesine rağmen Dünya Kupası'nda grup aşamasında veda eden Kamerun büyük üzüntü yaşamıştı.

Kameron Teknik Direktörü Song'tan Sırbistan karşısında da ilk İsviçre maçında olduğu gibi bir ilk 11 bekleyenler kadroda Onana'nın olmadığını fark etmişti.

Kapalı Kapılar Arkasında Oynanan Merseyside Derbisi

ONANA’NIN YERİNE EPASSY İLK 11’DE OYNADI

Sırbistan maçında İsviçre karşısında oynanan ilk maçta kaleyi koruyan Onana'nın yerine Epassy'i kadroda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

İlk maçtaki iyi performansına rağmen neden kadroda alınmadığı merak edilen Onana'yla ilgili gerçek ortaya çıkmış, maçtan önce Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song ile tartışan Onana'nın kadrodan çıkarıldığı öğrenilmişti.





KALECİLİK TARZI KAVGASI

Song ile Onana arasında kalecilik tarzı üzerine bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Teknik direktörünün riskli oynamamasını istediği Onana’nın kalecilik tarzından vazgeçmeyeceğinde direttiği ifade edildi.

ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

İsviçre maçında riskli hareketler yapan hatta bazen orta sahaya kadar açılan Onana'ya Song'tan uyarı geldi. Bu uyarı üzerine sert tepki gösteren Onana, sözlü kavga sonrası Song’tan özür dilemeyi reddetti.

GERİ DÖNMEMEK ÜZERE KATAR'DAN AYRILDI

Yaşananlara çok sinirlenen Onana, kadro dışı karar sonrası Katar'dan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.





ONANA, MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI DUYURDU

Olayların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken Onana’dan şok bir açıklama geldi. 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda Kamerun Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

‘İSİMLER GELİP GEÇİCİ’

Paylaşımda herkese teşekkür ettiğini, milli takım formasını giymekten çok mutlu olduğunu ve milli takımdaki isimlerin gelip geçici olduğunu yazdı.

AJAX’TA YASAKLI MADDEDEN CEZA ALMIŞTI

Ajax'ta oynadığı dönemde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza alan Onana, bu yaz transfer olduğu Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin güvenini kazanarak ekim ayından bu yana İtalyan ekibinin kalesini Samir Handanovic'den aldı.



