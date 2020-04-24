Dünya Kupası provası

FANATİK ÖZEL | Fanatik Gazetesi İnternet Yayın Koordinatörü Umut Eken, Süper Lig’e talip olan Katar’daki izlenimlerini yazdı.

Katarlı yetkililerin, 2022 Dünya Kupası hazırlıklarında sıkça söyledikleri bir şey var: “FIFA ve biz bir takımız. Hazırlıkları birlikte yürütüyoruz.” Eğer Süper Lig oraya taşınıcaksa, TFF ile de böyle bir koordinasyon şart. Yakın zamanda aralarında Liverpool’un ve dolayısıyla İngiliz taraftarların yer aldığı futbolseverleri Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ağırladılar. Organizasyonda alkol tüketiminin sonuçları ve olası taraftar tepkilerini tecrübe ettiklerini ve problem yaşamadıklarını ifade ediyorlar. Günlük yaşamda alkol satışı sadece turistik işletmelerde ve otellerde mümkün. Dünya Kupası için oluşturacakları fanzone alanlarında futbolseverlerin alkol tüketebileceğini ifade ediyorlar. Konaklama konusunda da sıra dışı çözümleri var. Yeni oteller inşa etmek yerine 5 yolcu gemisi ile yatak kapasitelerini artırmak amacındalar.

Stat içi 18 derece

Statlarla ilgili çözümleri mevcut. Al Janoub Stadı’nda çok büyük teknolojik özellik yok. Ancak maça 3 saat kala çatı üstündeki perdeler çekilip, klimalarla ısı 18 dereceye sabitleniyor. Bu nedenle Süper Lig, Katar’a taşınırsa iklim statlar içinde sorun olmayacak gibi duruyor. Futbol kalitesi etkilenecekse, bu hava sıcaklığı ile ilgili olmayacak. Ras Abu Aboud Stadı da özel bir örnek. Limana çok yakın bir mesafede inşa ediliyor ve inşaasında konteynerlar kullanılıyor. Turnuva sonrası bu konteynerlar sökülecek ve başka tesislerde kullanılacak. Stadın bulunduğu alan da havuzlu bir parka dönüşecek.

Bir günde birkaç maç

Toplu ulaşım imkanları gerektiği kadar. Pratik bir metromevcut. Zira mesafeler ürkütücü değil. Son Dünya Kupası’nda Rusya’daki statlar arasında binlerce kilometre mesafe varken, Katar’da birbirine en uzak iki stat arasındaki mesafe 75 kilometre. Bir futbolsever ulaşıma çok az zaman harcayacağı için aynı gün içinde birkaç maç izleyebilir.

Seyahat birkaç saat

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı, Yeni İstanbul Havalimanı gibi çok sıra dışı ve renkli bir yapı. Büyük bir alışveriş merkezini andırıyor. Her şey çok kolay hallediliyor. Yaklaşık 3.5-4 saatlik bir uçuş sonrası takımların otellerine ulaşması sadece 15-20 dakika sürebilir.

Mutfak Türkiye'yi aratmaz

Peki Katar’da insanlar nasıl sosyalleşiyor? Kabul etmek gerek, zor bir coğrafya. Ancak buna rağmen 3-5 günlük seyahatlerde eğlenceli vakit geçirmek ve başka ülkelerde yaşayamayacağınız deneyimleri yaşamak mümkün. Çölde safari yapmak bunlardan birisi. Güçlü araçlarla adrenalin dolu bir tur gerçekleştirebilirsiniz. Deveye binmek gibi özel aktiviteler de mümkün. Jetski başta olmak üzere deniz araçlarıyla vakit geçirmek de olası.. Ve elbette gastronomi. Özellikle Lübnan mutfağı Türk damak tadına çok uygun.

Sorunsuz hazırlanıyorlar

Katar 2022 Dünya Kupası’na sorunsuz şekilde hazırlanıyor. Süper Lig’le güçlü bir prova yapmak isteyebilirler. Problemleri bertaraf etmek için para gibi çok güçlü bir silahları var. Katar üstesinden gelebileceği bir işe soyunmuş gibi görünüyor.

Koltuklar çok konforlu

Umut Eken’in yerinde yaptığı incelemelerde, statlardaki hem yedek kulübesi hem de tribündeki taraftar koltukları arasındaki genişlik; FIFA standardı 60 cm olmasına karşın daha iyi konfor için 80 cm olarak dizayn edilmiş.

Umut Eken