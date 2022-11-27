Dünya Kupası performansı sonrası devlerin Gakpo yarışı!

Her Dünya Kupası, mutlaka kendi içerisinde yıldızlar çıkarır ya da zaten yıldız olanların daha da parlamasını sağlar. En az Fenerbahçe 'den Enner Valencia kadar Katar'daki organizasyonda şu ana kadar performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Hollanda'nın forveti Cody Mathes Gakpo...

Altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'in en önemli oyuncularından biri olan Gakpo, Milli Takım 'da da şu ana kadar gruptaki ilk iki maçta teknik direktör Louis van Gaal'in gözdeleri arasına girdi.

Bu sezon adeta coştu...

23 yaşındaki oyuncu, A Grubu'nda önce Senegal daha sonra da Ekvador karşısında ağları birer kez sarstı ve zaten kendisiyle ilgilenen devlerin elini çabuk tutmasını sağladı! Alınan bilgiye göre Real Madrid, Manchester United, Liverpool ve Bayern Münih, kupa sonrasında Gakpo'yu transfer etmek için görüşmelere başlayacak.

Bu sezon hem PSV hem de ülkesi adına çıktığı 31 karşılaşmada 17 gol atan ve 16 asist yapan genç yıldız için 70 milyon Euro civarında bonservis bedelleri konuşuluyor.