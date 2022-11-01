Dünya Kupası öncesi Kim Min Jae fırtınası! Listeye girdi

İtalya Serie A’nın 12. haftasında karşılaştığı Sassuolo takımını 4-0’lık skorla mağlup eden Napoli, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bileği bükülmeyen İtalyan ekibinde yeni transfer Kim Min-jae konuşulmaya devam ediyor.









ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DOLU DİZGİN

Geçtiğimiz sezonu 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Napoli, bu turnuvaya da damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Liverpool, Ajax ve Rangers ile eşleşen Napoli, oynadığı 5 karşılaşmada yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk maçta son finalist Liverpool’u bozguna uğratan İtalyan ekibi, ikinci maçta İskoçya’da Rangers’ı 3-0’la geçti.

Kim Min-jae'nin K League'de Attığı Tüm Goller





Son yıllarda yeniden yapılanma ve oynadığı futbolla takdir toplayan Ajax’ı da deplasmanda 6 golle mağlup eden Napoli, dördüncü maçta da rakibine şans tanımadı ve Hollanda ekibine 10 gol atarak bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta oynanan ve Diego Armando Maradona Stadı’nda konuk ettiği Rangers’ı yine aynı (3-0) skorla mağlup eden Napoli, 5 maçta 15 puan alarak adını son 16 turuna yazdırdı.





EN GOLCÜ TAKIM

Luciano Spalletti’nin öğrencileri, bu sezon 15 maçta 50 gol atarken, hem ligde hem Avrupa’da en golcü takım konumunda yer alıyor. 8 gollü Kvaratskhelia’nın yanı sıra, Nijeryalı Victor Osimhen 8 gol 1 asist, Giovanni Simeone 6 gol, Giacomo Raspadori de 5 gol 2 asist yaparak performansıyla öne çıkan isimler oldu. Öte yandan İtalyan ekibinde 16 futbolcu gole katkı sağlarken, Mario Rui de 6 asistle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.





KİM MİN-JAE DEĞİŞMEZ İSİMLERDEN

Sezon başından Fenerbahçe ’den transfer edilen Kim Min-jae 5’i Şampiyonlar Ligi, 11’i Serie A olmak üzere 16 maçta forma giyerek takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Savunmada verdiği mücadeleyle iyi performans sergileyen Güney Koreli oyuncu, ligde de 2 gole imza attı. Bu sezon Napoli formasıyla 4. sezonunu geçiren Eljif Elmas ise 16 maçta oynadı ve 1 gol katkısı sağladı.

İTALYA'DA AYIN OYUNCUSU

Güney Koreli stoper, adaptasyon sürecini hızlıca geride bıraktı ve takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Gösterdiği performansı ödülsüz kalmayan Kim Min Jae, Seria A'da eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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EN İYİ 10 STOPER ARASINDA

Skorer'in haberine göre yaklaşan Dünya Kupası öncesi sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae, ünlü futbol dergisi four-four-two'ya göre dünyanın en iyi 10 stoperi arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor.

İkinci sırada PSG'nin Brezilyalı stoperi Marquinhos var. İngiltere Premier Ligi'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da 3. basamakta kendisine yer buldu. Virgil van Dijk, Antonio Rudiger, Dayot Upamecano, Eder Militao, William Saliba ve Cristian Romero'nun da yer aldığı listede Napoli forması giyen Kim Min Jae 10. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'ya transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adı Rennes ile de geçen Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 Milyon Euro kazandırdı.

Kim Min-Jae'nin tüm K Ligi golleri