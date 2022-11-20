Sakatlık sorunları nedeniyle birçok önemli isminden yoksun Fransa'ya bir kötü haber de Karim Benzema'dan geldi. Yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı.

Antrenmanda sakatlandı

Sezon içinde Real Madrid formasıyla da kas sakatlıkları yaşayan Karim Benzema, Fransa'nın antrenmanı sırasında sol uyluk kuadriseps bölgesinde ağrı hissederek antrenmanı yarıda bıraktı.

MRI sonucunda belli oldu

Antrenmanı yarıda bırakan Benzema, MRI için Doha'da bir hastaneye götürüldü. Burada kas yaralanması nedeniyle 3 haftalık iyileşme sürecinin gerektiği ortaya çıktı ve Benzema, Dünya Kupası'nda forma giyme şansını kaybetti.

'Karim için çok üzgünüm'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Bu Dünya Kupası'nı bir hedef olarak koyan Karim için çok üzgünüm. Bu son darbeye rağmen takımıma güvenim tam. Bizi bekleyen büyük zorluğun üstesinden gelmek adına her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eksikler artıyor

Paul Pogba, N'Golo Kante, Mike Maignan, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku yaşadıkları sakatlık problemleri nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almıyorlardı. Son şampiyon Fransa'da Karim Benzema da bu isimlere eklenmiş oldu.

İşte yerine adaylar

Fransa'nın pazartesi gecesine kadar Karim Benzema'nın yerine kadroya birini dahil etme şansı bulunuyor. Fakat Benzema hariç 25 kişinin yer aldığı kadroya ekleme yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Kadroya birinin dahil edilip edilmemesi konusunda Didier Deschamps'ın kararı bekleniyor.

L'Equipe, Wissam Ben Yedder'i kadroya dahil edilebilecek isimler arasında ilk sırada gösteriyor. Fransız golcünün Doha yakınlarında tatil yapması, bu noktada avantaj teşkil ediyor. Anthony Martial ve Moussa Diaby ise diğer adaylar olarak öne çıkıyorlar. Fransız teknik adamın Thomas Lemar gibi farklı bir pozisyona veya Martin Terrier gibi daha tecrübesiz bir isme gitme ihtimali de bulunuyor.

Benzema'nın şanssızlığı tarihe geçti

Karim Benzema, geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or kazanmayı başarmıştı. Ballon d'Or'u kazandığı yıl, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Daha önce bu durum tarihte sadece iki kez yaşanmıştı. Benzema, bu şanssızlığı yaşayan üçüncü isim olurken diğerlerinden de bir noktada ayrıldı.

Sakatlık nedeniyle ilk kez

1958'de Alfredo Di Stefano ve 1978'de Dane Allan Simonsen, Ballon d'Or kazandıkları yıl Dünya Kupası'nda oynamamışlardı. Çünkü 1950 ve 1954'te Arjantin ile Dünya Kupası'na katılamayan Di Stefano, 1958'de ise İspanya ile bu şansı kaçırmıştı.

Aynı şekilde 1978'de Simonsen'in formasını giydiği Danimarka, Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edememişti. Karim Benzema ise sakatlık nedeniyle Ballon d'Or kazandığı senede Dünya Kupası'nda yer almayacak ilk oyuncu oldu.