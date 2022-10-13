FIFA, Dünya Kupası süresi boyunca turnuvaya oyuncu gönderen kulüplere 209 milyon Dolarlık bir havuzdan ödeme yapacak. Buna göre her oyuncunun kulübüne, organizasyonda yer aldığı her bir gün için 10 bin Dolar verilecek.

20 Kasım’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı. Katar’da gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde de flaş bir gelişme yaşandı. FIFA, turnuva süresi boyunca turnuvaya oyuncularını gönderecek takımlara ödenecek paranın miktarını açıkladı. Buna göre 18 Aralık’ta sona erecek olan Dünya Kupası için 209 milyon Dolarlık bir havuz ayrıldı. Bu doğrultuda her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre için günlük 10 bin Dolar verilecek. Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezon içerisinde forma giydiği tüm takımlar faydalanacak. Kulüpler ise bu konuda başvurularını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda bu ödemeden 416 kulüp yararlanmıştı.

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MASKE YASAĞI GELDİ

Bu arada Dünya Kupası öncesinde Katar’da pek çok yasak getirildi. Özellikle Meksikalılar’ın taktığı ve yeşil sahalarda renkli görüntülere sahne olan maskelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katar’da gerçekleşecek organizasyon boyunca hiçbir taraftar stadyumlarda maske takamayacak.