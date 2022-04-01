Dünya Kupası'na katılacak tüm takımların netleşmesi bekleniyor. Dünya Kupası, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 19 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. Oynanacak maçların ardından 12 takım daha Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanacak. Daha sonra gözler yapılacak kura çekimine çevrilecek.

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?

Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

2022 Dünya Kupası ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, 1 Nisan 2022’de Katar’ın Doha şehrinde çekilecek.

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık’ta çeyrek, 13-14 Aralık’ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022’de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu’nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022’de Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda ise üçüncülük maçı oynanacak.



