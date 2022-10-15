Dünya Kupası ilk grup maçlarının iddaa oranları belli oldu

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 5 hafta kaldı ve Misli.com'da ilk grup maçlarının iddaa oranları açıklandı. Hem de tüm maçlara SÜPER ORAN fırsatıyla... İşte detaylar...

Dünyanın dört bir yanında liglerde karşılaşmalar devam ederken, bir yandan da Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için de geri saymaya devam ediyoruz.

2022 DÜNYA KUPASI İLK GRUP MAÇLARININ İDDAA ORANLARI AÇIKLANDI!

20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta sona erecek Dünya Kupası'nın ilk grup maçlarının iddaa oranları da açıklandı.

Harry Kane önderliğindeki İngiltere, B Grubu'nda; Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, C Grubu'nda mücadele edecek. Brezilya'da Neymar, Portekiz'de Cristiano Ronaldo arkadaşlarına önderlik yapacak.

İLK MAÇ KATAR'LA EKVADOR ARASINDA

Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kaptanlığını yaptığı Ekvador arasında oynanacak.

Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'nde grup aşamasını 4. sırada bitirerek Katar vizesi aldı. Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ı geçemedi ancak Şili, Kolombiya ve Peru'yu geride bıraktı.

Ekvador iddaa oranı olarak 1,88'le favori gösterilmiş ancak Misli.com'da SÜPER ORAN fırsatıyla "MS2 - 2,06" da oynayabilirsiniz!

Diğer iddaa sitelerinde "Beraberlik - 2,97" belirlenmiş, Misli.com'da 3,26'dan oynayabilirsiniz...

MİSLİ.COM'DA SÜPER ORAN'LA DAHA ÇOK KAZAN!

2022 Dünya Kupası ilk grup maçlarının tamamına daha yüksek oranlarla Misli.com'da oynayabilirsiniz!

- Diğerlerinde İngiltere'nin İran karşısında galibiyetine 1,17 verilmiş, Misli.com'da SÜPER ORAN 1,28.

- Diğerlerinde Arjantin'in Suudi Arabistan karşısında galibiyetine 1,05 verilmiş, Misli.com'da SÜPER ORAN 1,15.

- Diğerlerinde Brezilya'nın Sırbistan karşısında galibiyetine 1,31 verilmiş, Misli.com'da SÜPER ORAN 1,44.

- Diğerlerinde Portekiz'in Gana karşısında galibiyetine 1,36 verilmiş, Misli.com'da SÜPER ORAN 1,49.

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