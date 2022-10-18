Dünya Kupası için kaç bilet satıldı? İşte en çok bilet alan ülkeler...

2022 Dünya Kupası alışılmışın dışında bir tarihte ve Katar'da düzenlenecek.

Yaklaşık bir ay sonra başlayacak uluslararası arenada dünyanın en büyük futbol turnuvası olan Dünya Kupası için biletler aylar öncesinden satışa çıktı.





INFANTINO'DAN AÇIKLAMA

Dünya futbolunun patronu FIFA, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası biletleriyle ilgili olarak çok yoğun talep olduğuyla ilgili açıklama yayınladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da; "Katar'daki Dünya Kupası'nın şimdiye kadar düzenlenenler arasında en iyi olacağını her zaman söyledim. Çalışmalar tamamlandı. En iyi turnuvaya hazır olalım.

KAÇ BİLET SATILDI

FIFA'dan yapılan açıklamada satılan bilet sayısının 3 milyona yaklaştığı ifade edilerek, bugüne kadar satılan 2.89 milyon bilete en fazla talebin ABD, Suudi Arabistan, Meksika, Birleşik Arap Emirlikler, İngiltere, Fransa, Arjantin, Brezilya ve Almanya'dan geldiği belirtildi.



