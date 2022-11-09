Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Futbolseverler turnuvanın ilk maçı olan Katar - Ekvator karşılaşmasını heyecanla beklerken bir yandan da bu kez kupayı kimin kazanacağı tartışılmaya başlandı.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, yer aldığı her turnuvanın doğal favorilerinden Brezilya, Lionel Messi ile bu kez çok daha iddialı olan Arjantin ve Gareth Southgate yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere favoriler arasında başı çekiyor.





SON ÜÇ ŞAMPİYONU BİLDİLER

Dünyaca ünlü bilgisayar oyuncuları üreticisi Electronic Arts'a ait olan, spor oyunlarında uzmanlaşmış olan EA Sports, 2010 Dünya Kupası ile birlikte başladığı Dünya Kupası simülasyonunu 2022 Dünya Kupası için de yaptı.

EA Sports, 2010 Dünya Kupası'nı İspanya'nın, 2014 Dünya Kupası'nı Almanya'nın ve 2018 Dünya Kupası'nı Fransa'nın kazanacağını doğru tahmin etmişti.

ES Sports'a göre 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda - Arjantin, ABD - Fransa, Almanya - Brezilya ve Hırvatistan - Portekiz eşleşmeleri oynanacak.





Simülasyona göre, rakiplerini mağlup eden Arjantin ile Fransa ve Brezilya ile Portekiz yarı finalde karşılaşacak.

Yarı finalde ise Arjantin, Fransa'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıracak. Diğer eşleşmede ise Brezilya, Portekiz'i penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup ederek Arjantin'in finaldeki rakibi olacak.

FİNAL

EA Sports'un simülasyonuna göre Arjantin ile Brezilya arasında oynanacak olan finalde, Tangocular rakibini 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nı müzesine götürecek.

Simülasyonun gerçekleşmesi halinde, Arjantin 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmış olacak. Mavi-beyazlılar daha önce 1978'de de Dünya Kupası kazanmayı başarmıştı.

SİMÜLASYONA GÖRE GOL KRALI KİM OLACAK?

EA Sports'un simülasyonuna göre; Messi turnuvada attığı sekiz golle gol kralı olacak. Messi'yi altı golle Hollanda'dan Depay ve Fransa'dan ise Mbappe takip edecek.

Turnuvanın asist krallığını ise, üç asistle Fransa'dan Benzema, Polonya'dan Zielinski ve Portekiz'den Bernardo Silva paylaşacak.

ETO'O'DAN SÜRPRİZ TAHMİN!

Fransız basınına göre Samuel Eto'o, Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası için tahminlerini iletti. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o, Dünya Kupası'nın şampiyonunun Kamerun olacağını söyledi ve final maçını Fas'a karşı kazanacağını ileri sürdü.

Bunun yanında 41 yaşındaki eski futbolcu Senegal, Gana ve Tunus'un Dünya Kupası'nda ilk 16'ya çıkacağını dile getirdi.

Eto'o, "Afrika her zaman Dünya Kupalarında harika sunma potansiyeline sahipti, ancak şimdiye kadar her zaman en iyi yüzümüzü göstermedik.

Yıllar geçtikçe Afrika takımları giderek daha fazla deneyim kazandı ve bence sadece bir Dünya Kupası'na katılmaya değil, aynı zamanda bu yarışmayı kazanmaya da hazırlar" şeklinde konuştu.