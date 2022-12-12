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Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı finalde Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas maçlarının sonucu finalistleri belirleyecek.

12 Aralık 2022, Pazartesi 07:32 Son Güncelleme:
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Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Brezilya, İspanya, Portekiz, İngiltere gibi favori takımların elenmesi büyük sürprize imza attı. 

Özellikle Fas'ın önce İspanya daha sonra da Portekiz'i kupa dışına etmesi, tüm dünyada büyük ses getirdi. Dev turnuvayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, ülkemizde de Dünya Kupası tüm heyecanı takip ediliyor. 

Futbol severlerin heyecanla beklediği FIFA Dünya Kupası Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul The Populist’te iyi müzik, iyi yemek ve %100 craft lezzetlerle eşsiz atmosferinde sizi bekliyor. Özgün atmosferiyle şehrin eğlence trendlerine yön veren The Populist bu kez de futbol severleri bir araya getiriyor.


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