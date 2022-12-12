Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Brezilya, İspanya, Portekiz, İngiltere gibi favori takımların elenmesi büyük sürprize imza attı.

Özellikle Fas'ın önce İspanya daha sonra da Portekiz'i kupa dışına etmesi, tüm dünyada büyük ses getirdi. Dev turnuvayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, ülkemizde de Dünya Kupası tüm heyecanı takip ediliyor.

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