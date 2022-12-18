FIFA 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek şampiyon oldu. Maç sırasında Messi ile Mbappe arasında yaşanan şok atışma şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...





Tarihi finalin ilk 11’leri

20 Kasım’da başlayan 2022 Dünya Kupası’nda final maçı Arjantin ile Fransa arasında oynandı. Lusail Stadyumu’ndaki finalde Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Tangocular mücadeleye; Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi ve Alvarez 11’i ile başladı. 2018’de şampiyonluğa ulaşan Teknik Direktör Deschamps ise maça; Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Rabiot, Tchouameni, Mbappe, Griezmann, Dembele ve Giroud 11’ini sahaya sürdü.

Maçın normal süresi 2-2 sona erdi

Arjantin'in normal süredeki gollerini; 23. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36. dakikada Angel Di Maria atarken Fransa; rakibine 80. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve yine 81. dakikada Kylian Mbappe ile cevap verdi.





Penaltılar sonucunda Dünya Kupası Arjantin'in oldu

Uzatmalarda 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitledi. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı.









Futbol tarihi boyunca unutulmayacak final maçından zaferle ayrılan Lionel Messi’li Arjantin, 1986’da Maradonalı takımdan sonra özlemle beklediği Dünya Kupası’na uzandı.





Hat-trick yapan Mbappe gol kralı oldu

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu. Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.

TV’YE YANSIMAYAN ŞOK OLAY

Bu maç golleri, kaçan penaltıları, Messi’nin müthiş performansı, Mbappe’nin hat-trick yapmasıyla tarihe geçse de televizyonlara yansımayan bir olay şaşkınlık yarattı.

MESSİ’DEN MBAPPE’Yİ KIZDIRAN HAREKET

Messi’nin finalin açılış golünü penaltıdan kaydettikten sonra, maç yeniden başlamadan önce kendi yarı alanına geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe’ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç yaptığı görülüyor.

Mbappe’nin ise Messi’nin yaptığı bu hareketi fark ettiği kameraya yansırken sonradan kafasını başka tarafa çevirdiği görülüyor.

MBAPPE’DEN AYNI HAREKETLE CEVAP

Fransız yıldız ise Lionel Messi'nin bu hareketine karşılık vermeyi ihmal etmedi.

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Fransa Milli Takımı'nın 10 numarası attığı penaltı golüyle geri dönüşün fitilini ateşlerken maçın yeniden başlaması için santraya doğru hareketlendi. Messi'nin kendisine doğru yaptığı sevinç gösterisini unutmayan Mbappe, Arjantinli süper yıldıza dönerek aynı hareketi yaptı.

Kupa Messi’nin oldu

Mbappe 2 dakika sonra da muazzam bir golle skora eşitliği getirdiği nefes kesen finali uzatmalara taşıdı. Uzatmalar ise 3-3’lük eşitliğe giderken seri penaltı atışları sonucunda kupaya uzanan taraf Messi’li Arjantin oldu.