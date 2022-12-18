2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, penaltı atışları sonrası Fransa’yı mağlup ederek şampiyon oldu. Maç sonrası Mesut Özil'in attığı tweet gündeme oturdu..





Şampiyon Arjantin

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

Fransa'da Benzema tartışmaları büyümüştü

İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürülmüştü. Bu iddialar, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.

'İlgilenmiyorum' paylaşımı şok etti

34 yaşındaki yıldız forvet, bu tür söylentiler üzerine Instagram'da bir paylaşımda bulundu ve açık bir şekilde çıkan haberlere yönelik "İlgilenmiyorum" ifadesini kullanmıştı.









BENZEMA SORUSU DESCHAMPS'I ÇILDIRTMIŞTI

Deschamps dev finalden önceki gün yapılan basın toplantısında Benzema hakkında gelen sorulara bir hayli öfkelendi.

Basın toplantısında kendisine gelen "Benzema karşılaşmada yer alabilir mi?" sorusuna Deschamps şöyle yanıt verdi: "Buna cevap vermeyeceğim ve sonra sinirlendiğimi söyleyeceksiniz. Birçok sakatlanan oyuncum var. Karim de onlardan biri. Son olarak Lucas Hernandez sakatlandı. Takım işte orada. Finalde kim oynayacak bilmiyorum.

Kadroda istemediği iddiası

Benzema'nın attığı bu tweet sonrası Fransa Teknik Direktörü Didier Dechamps'ın yıldız golcüyü kadrosunda istemediği ve sakatlığı bahane ettiği iddia edilmişti.

MESUT ÖZİL'DEN OLAY TWEET

Arjantin'in tarihe geçen final maçında Fransa'yı yenmesi sonrası Benzema tartışmaları alevlenirken, Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil'den esi takım arkadaşı hakkında olay bir tweet geldi.

'Benzema yoksa parti de yok'

Benzema'nın sakat olmamasına rağmen kadroya alınmadığı iddiaları tartışılırken Fransa'nın kaybettiği final sonrası Mesut Özil'den 'Benzema yoksa parti de yok' tweeti geldi.









Mesut'un attığı tweete binlerce yorum ve beğeni gelirken Benzema henüz herhangi bir yorum yapmadı.