2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladığı turnuvada finale adını yazdıran ilk takım oldu.





Son 16 turunda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı ve yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, Fas - Fransa eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

MESSI, HIRVATİSTAN'I SÜRKLASE ETTİ

34. dakikada Julian Alvarez, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken topun başına ise Lionel Messi geçti.





Messi'nin sağ üst köşeye yaptığı sert vuruşta top filelere gitti. Hırvatistan bu golün şokunu atlatamadan beş dakika sonra bu kez Alvarez sahneye çıktı. Hırvatistan savunmasında iki kişiyi oyundan düşüren genç oyuncu yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

İlk 45 dakika Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda sahada yine Arjantin ve Messi fırtınası vardı.

GVARDIOL NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

69. dakikada sağ kanada doğru gönderilen topu Messi kontrol etti. Yıldız oyuncuyu ise Hırvatistan savunmasında Josip Gvardiol karşıladı.

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Gvardiol'dan ceza sahası dışında sıyrılan Messi, sağ çaprazdan ceza sahasına yöneldi. Hırvat savunmacı bir kez daha Messi'nin karşısında geçti. Messi, Gvardiol'dan bir kez daha sıyrılarak kaleye doğru sokuldu.





35 yaşındaki yıldızın yerden kale alanına gönderdiği topu Alvarez bir kez daha filelere göndererek maçın skorunu tayin etti.

MESSI ŞÜPHESİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan süperstarın bir görüntüsü Arjantinli taraftarları ve Lionel Messi hayranlarını korkuttu.

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Mücadelenin başlarında Messi bir sakatlıkla mücadele ediyor gibiydi. Messi'nin sık sık eğilerek baldırını tutması özellikle sosyal medyada sakatlandığı yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu.

İlerleyen dakikalarda Messi, maçın başında yaşadığı sorunu atlatmış gibi duruyordu. Arjantinli yıldız 90 dakika sahada kalırken, final maçı öncesi bir kaç gün dinlenmesi gerekebilir.