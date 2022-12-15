2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladığı turnuvada finale adını yazdıran ilk takım oldu. Son 16 turunda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı ve yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, organizasyonun sürpriz takımı Fas'ı eleyen Fransa'yla Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.





Tedirgin etmişti

Arjantin-Hırvatistan karşılaşmasında Tangocular'ı korkutan bir görüntü ekranlara yansımıştı. Mücadelede 90 dakika sahada kalan ve maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Lionel Messi'nin bir pozisyondaki tavrı Güney Amerikalılar'ı tedirgin etmişti.

Sık sık baldırını tutuyordu

Mücadelenin başlarında Messi bir sakatlıkla mücadele ediyor gibiydi. Messi'nin sık sık eğilerek baldırını tutması özellikle sosyal medyada sakatlandığı yönünde yorumlar yapılmasına neden olmuştu. İlerleyen dakikalarda Messi, maçın başında yaşadığı sorunu atlatmış gibi duruyordu. Arjantinli yıldızın final maçı öncesinde birkaç gün dinlenmesinin gerekebileceği kaydedilmişti.

İdmana çıkmadı!

Footmercato bugün flaş bir iddia ortaya attı. Arjantin'in yaptığı son antrenmana 35 yaşındaki yıldızın katılmadığı yazıldı. Haberde sebep olarak da Messi'nin sol arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.





Oynaması yüksek ihtimal

Bu gelişme Arjantinliler'in moralini bozsa da Lionel Messi'nin final maçında oynamasının çok yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

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