Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu... Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Lionel Messi'li Arjantin, önceki gün kupanın sürpriz ekibi Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa ile finalde kozlarını paylaşacak. 18 Aralık Pazar günü oynanacak dev kapışma öncesi her iki ülkenin de hayalleri var. İki ülke de iki kez (Arjantin 1978 ve 1986, Fransa 1998 ve 2018) bu kupayı müzelerine götürdü ve formalarında iki yıldızları var. Kazanan, yıldız sayısını 3'e çıkartacak. Tangocular'da Messi, pazar günü kariyerindeki son Dünya Kupası maçına çıkacağını resmen açıkladı.

Dünya Kupası finali ne zaman? Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Aralık Pazar günü Lusail Stadı'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası finalini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. TRT 1'den naklen ekranlara gelecek dev finalle ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Daha önce Brezilya ve İtalya...

35 yaşındaki süperstar, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yapmak istiyor ve ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşamanın hayalini kuruyor. Son şampiyon Fransa, hem unvanını korumak hem de İtalya (1934 ve 1938) ve Brezilya (1958 ve 1962) gibi üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı havaya kaldıran tarihteki 3. ülke olmayı hedefliyor. 2018'deki şampiyonlukta da kadroda yer alan 23 yaşındaki Mbappe de kariyerinin henüz baharında bir kez daha bu büyük onuru yaşamanın hayalini kuruyor. Fransa'da Griezmann, "Messi dünyanın en iyi oyuncusu" derken,Horozlar'ın bir başka önemli ismi Tchouameni ise "Benim için en iyisi Mbappe ve finalde bunu kanıtlamasını istiyorum" yorumunu yaptı.

Deschamps tarih yazıyor

Fransa'nın hocası Didier Deschamps, 1998'de futbolcu ve 2018'de teknik adam olarak Dünya Kupası'nı kazandı. Deschamps, Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran üçüncü isim olmuştu. Deschamps, Beckenbauer (1986, 1990), Arjantinli Carlos Bilardo (1986, 1990) ve İtalyan Vittorio Pozzo'nun (1934, 1938) ardından üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselen dördüncü teknik adam unvanını, Fas'ı yenerek elde etti. Deschamps, pazar günü kazanan taraf olursa, Pozzo'dan sonra üst üste iki kez bu kupayı kaldıran ikinci hoca olacak.

Messi hayallerine koşuyor!

Önceki gün Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 devirip, adını finale yazdıran Arjantin'de ülkenin kahramanı Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaştı. 35 yaşındaki süperstar, finale çıkmanın heyecan verici olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanlar ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimizde buydu. Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyorum."

'En güçlüsü değildik ama...'

"Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım. Çok fazla koşmak zorunda kaldık, böyle olunca da umutsuzluğa kapılmayıp ayak uydurduk. Ortada çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorduk, topa daha fazla sahip olacaklarını da biliyorduk, bizde maça çok iyi hazırlandık."

Luis Suarez: Hiç yorulmuyorsun

Uruguay Milli Takımı'nın yıldızı Luiz Suarez de Messi'den övgüyle bahsetti. Daha önce Barcelona'da Messi ile takım arkadaşı olan ve şu anda ülkesi Nacional'in formasını giyen tecrübeli forvet, "Dünyanın en iyisi olduğunu göstermekten yorulmuyorsun. Messi'nin futbola kazandırdığı her şeyi tüm dünya alkışlamalı" ifadelerini kullandı.

Luka Modric: Büyüklüğünü gösteriyor...

Hırvatistan Milli Takımı ile 2018'de final oynayan Luka Modric, finale çıkamamalarıyla ilgili olarak üzgün olduğunu belirtti. Modric, "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz. Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" yorumunu yaptı.

'O kesinlikle tarihin en iyisi'

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımından övgüyle bahsederken, Messi'yi değerlendirdi. Scaloni, "Bazen bunu sadece Arjantinliler düşünüyor gibi görünebilir ama Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan kesinlikle şüphem yok. Sahada olduğu her an takım arkadaşları için büyük bir motivasyon kaynağı. Messi hakkında söylenecek hiçbir şey kalmadı" dedi.