2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımımız Karadağ'ı 2-1 yendi, Hollanda ise son anlarda bulduğu gollerle Norveç'i 2-0 geçti, Letonya Cebelitarık deplasmanında 3-1 kazandı. İşte puan durumu ...

Türkiye kaçıncı sırada? G Grubu puan durumu

1- Hollanda: 24 puan / +25 averaj

2- Türkiye: 21 puan / +11 averaj

3- Norveç: 18 puan / +8 averaj

4- Karadağ / 12 puan (-1 averaj)

5- Letonya / 9 puan (-3 averaj)

6- Cebelitarık / 0 puan (-39 averaj)

Milli Takım Play-Off'a nasıl kalır, Dünya Kupası'na nasıl gider?

Son maçlar öncesi Milli Takımımız, Norveç'in +1 averajla önünde bulunuyor.

Son maçta Karadağ'ı yenmemiz durumunda Norveç'in Hollanda deplasmanında averaj farkını kapatacak bir galibiyet alması gerekecek. Örnek olarak; Milli Takımımız Karadağ'ı 1-0 mağlup ederse Norveç'in Hollanda karşısında 3-0 kazanması gerekecek. Çünkü atılan gol sayısında da Millilerimizin önemli bir üstünlüğü bulunuyor.

Puan ve averajlar eşit olduğunda gol sayısı devreye girecek. Orada Milli Takımımızın yine avantajı bulunmakta.

İki maç da berabere biterse Hollanda lider olarak çıkarken Milli Takımımız ikinci, Norveç üçüncü sırayı alıyor.

Karadağ'a averaj üstünlüğümüzü kaybedecek bir farkla yenilmememiz durumunda ise Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesi bizi yine ikinci sırada tutacak.

Hollanda, Norveç karşısında en az 1 puan alırsa +23 averajının kapanması mümkün olmayan durumuyla gruptan lider çıkacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye / 1-2

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık / 6-0

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşıyor. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.