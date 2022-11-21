Dünya Kupası çok farklı!

Yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez kullanıldı

Dün oynanan Katar-Ekvador maçında, yeni geliştirilen yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez kullanıldı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Enner Valencia'nın attığı golde Ekvadorlu futbolcunun kılpayı farkla ofsaytta olduğu bu sistem sayesinde tespit edildi. VAR'ın pozisyon ofsayt uyarısının ardından hakem Daniele Orsato golü geçersiz saydı.

Her maçta 10 hakem görev alıyor

Yarı otomatik ofsayt sistemi dışında her maçta 10 hakemin görev alması dikkat çekiyor. FIFA tarafından ilk kez uygulamaya konulan sistemin detayları şöyle:

1 düdük hakemi,

2 yardımcı hakem,

1 dördüncü hakem,

1 yedek yardımcı hakem,

1 VAR,

1 AVAR

1 OVAR (Ofsayt VAR, ilk kez uygulanan yarı robotik sistem'i kontrol eden hakem)

1 SVAR ( Supervisor VAR... VAR odasındaki genel denetim hakemi)

1 Stand-By VAR ( Acil durum VAR'ı. Merkezle bağlantı kopması vb. durumlarında devreye girecek hakem)

(Hürriyet)



