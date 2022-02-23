FIFA Kadınlar 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, 6'ncı maçında Sırbistan'la İzmir'de karşılaştı. Milli takım, karşılaşmadan 5-2 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Damnjanovic'in yaptığı ortada Filipovic'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

12'nci dakika hızlı gelişen Sırbistan atağında Frajtovic'in attığı pasa hareketlenen Damnjanovic, topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

37'nci dakikada sağ kanattan Cankovic'in kullandığı köşe atışında ön taraftaki Damjanovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

41'inci dakika hızlı gelişen Türkiye atağında Birgül Sadıkoğlu'nun pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Yağmur Uraz'ın ceza sahasına girdikten sonra Damjanovic'e rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

56'ncı dakikada Türkiye penaltı kazandı. Ceza sahası içinde oluşan pozisyonda Ilic topa elle müdahale etti hakem penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada penaltı atışını gole çeviren Ebru farkı bire indirdi: 2-3.

65'inci dakikada Sırbistan 4'üncü golünü attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Cankovic'in şutunda top filelere gitti: 2-4.

72'nci dakikada Sırbıstan bir gol daha buldu. Damnjovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Filipovic şık bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 2.5.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Türkiye sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Deborah Anex (xx), Emilie Aubry (xx), Laetitia Nuara (xx) (İsviçre)

TÜRKİYE: Selda (x) - Elif (x), Kezban (x), İpek (xx), Didem (xx), Miray (x) (Dk. 46 Ece Tekmen x), Ebru (xx) (Dk. 87 Gülbin), Emine Ecem (x) (Dk. 57 Derya x), Birgül (x) (Dk. 87 İlayda), Ece Türkoğlu (x) (Dk. 81 Büşra), Yağmur (xx)

SIRBİSTAN: Kostic (xx) - Ilic (xxx) (Dk. 90 Djordjevic), Skovic (xx), Damjanovic (xxx) (Dk. 87 Krstic), Frajtovic (xx) (Dk. 87 Denda x), Cankovic (xxx), Milivojevic (xx) (Dk. 58 Petrovic x), Stefanovic (xxx), Mijatovic (xxx), Filipovic (xxx) (Dk. 90 Pantelic), Damnjanovic (xxx)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 72 Filipovic, Dk. 12 Damnjanovic, Dk. 37 Damjanovic, Dk. 65 Cankovic (Sırbistan), Dk. 41 Yağmur Uraz, Dk. 57 (P) Ebru (Türkiye)

SARI KARTLAR: Cankovic, Mijatovic (Sırbistan), İpek, Ece Türkoğlu (Türkiye)

DHA



