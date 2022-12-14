Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara en çok Mert Hakan Yandaş’a yaradı. Bu süreçte sakatlığını atlatan, ekstra idmanlarla eksiklerini kapatan başarılı orta saha oyuncusu, hazırlık maçlarındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Jorge Jesus’un özel olarak ilgilendiği Mert Hakan, iddialı açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, “Sakatlık sonrası geri dönmeye çabalıyorum. Hocam, hazırlık maçlarında bana şans vererek takıma adapte etmeye ve ritm yak alama yardımcı oluyor. Henüz yüzde 100 hazır olduğumu söyleyemem. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ancak şu anda benim için her şey iyi gidiyor. İnşallah takımıma bir an önce katkı verir ve başka bir sakatlık yaşamadan sezonu bitiririm” dedi.

‘2 şanssız sakatlık yaşadım’

Sezonun kendisi için çok şanssız geçtiğine değinen Mert Hakan, “Bireysel koyduğum hedeflerle özel bir sezon yaşamak istiyordum. Ancak sezon başı kamp döneminde talihsiz bir sakatlık yaşadım. 2 ay sürünce adaptasyon süreci de uzun oluyor. Tempoyu yakalamak için gayret gösteriyorsunuz. Bunu yaşarken, yine şanssız bir temasla oluşan diz sakatlığı oldu. Yine sahalardan uzak kaldım. Dünya Kupası için liglere verilen ara benim için adeta sezon başı kampı gibi geçiyor” diye konuştu.

‘Çok özel bir yıl’

28 yaşındaki oyuncu son olarak şunları söyledi: Buradaki 3. senem. Gerçekten çok özel bir yıl. Sonunda başaracağımıza inanan bir ekip var. Hocamızla, oyuncularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olmasıyla herkes şampiyonluğa odaklanmış halde. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Güzel bir ekip var. Birlikte kaldığımız sürece bize kimse engel olamaz.