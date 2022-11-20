Dünya Kupası heyecanı, A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Mücadele öncesi Katar'ın rakipten 8 oyuncuya açılış maçını kaybetmeleri için 7.4 milyon Dolar rüşvet teklif ettiği iddiaları futbol kamuoyunu meşgul ediyordu.

4. kez (2002, 2006, 2014) Dünyya Kupası'nda boy gösteren Ekvador, ilk kez bu büyük kupada yer alan rakibini mağlup etmeyi başardı. Al Bayt Stadı'nda oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği maçı biri penaltıdan olmak üzere Enner Valencia'nın attığı 2 golle mağlup eden Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, A Grubu'na galibiyetle başladı.

Felix Sanchez'li Katar ise açılış maçından puansız ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde açılış maçlarında ilk kez ev sahibi ülke kaybetmiş oldu. Grubun diğer mücadelesi Senegal-Hollanda arasında oynanacak. Katar, 2. maçında Senegal'le karşılaşacak. Ekvador ise favori Hollanda ile kozlarını paylaşacak.









Valencia devam edemedi

İlk yarıda Karim Boudiaf'la girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Valencia, tedavisinin ardından oyuna devam etmişti. İlk etapta kendini deneyen tecrübeli golcü, ikinci yarıda kendisini yere bıraktı, 77'de yerini Jose Cifuentes'e bıraktı. Ekvadorlu golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 gol, 4 asiste ulaşarak harika bir performans sergileyen Ekvadorlu oyuncu, çıkışını milli formaya da taşıdı. Katar ağlarını 2 kez sarsan Valencia'nın 3. dakikada attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.









Dünya Kupası'ndaki son 5 golde imzası var

Süper Lig ’de bu sezon göz alıcı bir performans ortaya koyan Valencia formunu Dünya Kupası’na da taşıdı. 3. dakikada ofsayt nedeniyle golü geçersiz sayılan, Katar ağlarını 2 kez sarsarak galibiyeti getiren isim olan Valencia, yaşadığı sakatlık nedeniyle 77. dakikada oyuna devam edemedi. Dünya Kupası açılışına damga vuran Valencia, Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son 5 gole imza attı. Yıldız isim, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına 5 gollük seri yakalayan da ilk oyuncu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-Bayt Stadyumu’nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet-hükumet başkanları ile birlikte izledi. Törende, Katar Emiri Şeyh Temim bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Katar - Ekvador maçını da seyretti.





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2022 Dünya Kupası grupları...

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore