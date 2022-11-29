Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Katar'la karşıya karşıya geldi. Senegal galibiyetinin ardından Ekvador'la 1-1 berabere kalan Hollanda, sürprize izin vermedi. Al Bayt Stadı'nda oynanan ve Gambiyalı hakem Bakary Gassama'nın yönettiği maçı Cody Gakpo ile Frenkie de Jong'un attığı gollerle 2-0 kazanan Portakallar, 7 puana ulaştı, grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Beşiktaş 'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, Hollanda'da 82. dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Ekvador ve Senegal'in ardından Hollanda'ya da kaybeden ev sahibi Katar ise grubu puansız, son sırada tamamlayarak Dünya Kupası defterini kapattı. Gruptaki diğer maçta Ekvador'u 2-1 mağlup eden Senegal, Hollanda'nın ardından 2. sırada yer aldı, 6 puanla son 16 biletini kaptı. 4 puanlı Ekvador ise 3. sırada kupaya veda etti.





Maçtan dakikalar:

14' Frenkie De Jong'un vuruşunda Davy Klaassen'den seken top Memphis Depay'ın önünde kaldı. Yıldız oyuncunun sol çaprazdan yatarak attığı şutta top üstten auta çıktı.

26' Daley Blind'in sol kanattan yolladığı topu ceza sahasında kontrol eden Depay, sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top kale önünde Boualem Khoukhi'den döndü.

GOL | 27' Davy Klaassen'in pasında topla buluşan Cody Gakpo, ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. PSV forması giyen 23 yaşındaki hücumcu, Dünya Kupası'ndaki 3. maçında 3. golünü attı.









29' Hollanda kalecisi Andries Noppert, Ismaeel Mohammad'in ceza sahası dışından attığı şutta topu iki hamlede kontrol etti.

İlk 45 dakika Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 49' Davy Klaassen'in arka direğe yaptığı ortaya koşu yapan Memphis Depay, kontrolünü yapmasının ardından şutunu attı, yakın mesafeden top kaleci Meshaal Barsham'dan döndü. Boş kaleye doğru yönelen topu ağlara yollayan Frenkie de Jong, farkı 2'ye çıkardı.

GOL | 68' Hollanda, Steven Berghuis ile farkı 3'e çıkardı ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Gambiyalı hakem Bakary Gassama, ilk pozisyonda Cody Gakpo'nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve golü iptal etti.

74' Sağ kulvarı etkili kullanan Denzel Dumfries'in çizgiden yaptığı ortada Abdelkarim Hassan'dan seken top kaleye yöneldi. Katar kalecisi Meshaal Barsham, son anda topu çelmeyi başardı.

77' Abdulaziz Hatem'in ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Andries Noppert'te kaldı.

90+2' Hollanda'da Steven Berghuis'in ceza sahasının sağ çaprazının sol ayağının içiyle uzak direğe attığı muhteşem şutta top üst direkten döndü.

Gambiyalı hakem Bakary Gassama, son düdüğü çaldı ve maçı 2-0 kazanan Hollanda, A Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak son 16'ya yükseldi. Katar ise puansız son sırada Dünya Kupası'na veda etti.