Dünya Kupası 2023 ev sahipleri; ABD, Slovenya ve Kanada’yı seçti

FIBA Yönetim Kurulu, ev sahibi ülkelerle istişare ettikten sonra ABD'nin Filipinler'de oynayacağını, Slovenya'nın Japonya'ya Kanada'nın Endonezya'ya gideceğini onayladı. Hem Slovenya hem de Kanada Dünya Kupası'na katılmayı garantilerken ABD, elemelerin son penceresinde turnuvaya katılmak için mücadele edecek.

Her ev sahibi ülke ticari nedenlerle tercih ettiği bir takımı seçebilirken, seçimlerinin etkinliğin bütünlüğü veya kura çekimi süreci üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'da olduğu gibi, bu turnuva için grup aşaması ve final aşaması için turnuvaya ev sahipliği yapan Filipinler, kura çekiminde ilk torbaya yerleştirilecek. Şubat 2023'te oynanacak son eleme penceresinden sonra FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda en iyi derecelere sahip takımlar ilk torbada Filipinler’e katılacak. Bu nedenle ABD ve Filipinler, Filipinler'de gerçekleşecek dörtlü iki farklı grupta yer alacak.

Sıralamada 7’nci olan Slovenya'yı seçen Japonya ile Slovenya, grup aşaması maçlarını iki grubun mücadele edeceği Okinawa'da oynayacak.

Kanada, Endonezya'nın başkenti Jakarta’da oynayacak ve FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nın en iyi 8 takımından ikisi Endonezya'daki iki grupta onlara katılacak.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası kura çekimi ilkelerinin tamamı, şubat ayında elemelerin 6’ncı penceresi tamamlandıktan ve katılan 32 takımın tamamı belirlendikten sonra belirlenecek. Bu ilkeler, FIBA Erkekler Dünya Sıralaması ve coğrafi ilkelere dayalı olacaktır.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın kura çekimi 29 Nisan'da Manila'da yapılacak.

Bu turnuva Dünya Kupası'nda 32 takımın yer aldığı ikinci dünya kupası olacak. Maçlar Manila'da dört grupta ve iki arenada, hem Okinawa hem Jakarta'da ikişer grupta oynanacak ve etkinlik 25 Ağustos 2023'te başlayacak.