Çin'in Hangzou kentinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücedele eden milli yüzücüler dünya arenasında tarih yazdı.
Organizasyonda Türkiye'yi 8'i erkek, 7'si kadın olmak üzere 15 sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı sporcular 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi ve 13 Türkiye rekoru kırdı.
EMRE SAKÇI DÜNYA 5'İNCİSİ OLDU
14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar adına Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Hüseyin Emre Sakcı, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Başlakov, Berkay Ömer Öğretir ve Erge Can Gezmiş mücadele etti.
Şampiyonada erkekler 50 metre kurbağalama kategorisinde finale kalarak Dünya 5'incisi olan 21 yaşındaki sporcu, Türk spor tarihinde Dünya Yüzme Şampiyonası'nda final yüzen ilk isim unvanını elde etti.
Daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvar dünya rekoru kırarak yüzmede dünya rekoru sahibi ilk ve tek sporcumuz olan Emre, Çin'de ülkemizi yine gururlandırdı. Yaşar Üniversitesi öğrencisi olan genç sporcu, Çin'deki şampiyonada finalde 25.89'luk derecesiyle yeni Türkiye rekorunu kırarken 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya umudumuz olduğunu kanıtladı.
TÜRKİYE REKORUNA İMZA ATAN SPORCULAR ŞÖYLE:
Ergecan Gezmiş
200 metre Kelebek Erkek
1.54.71
39 kişi arasından 19'uncu oldu
19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru
Berkay Ömer Öğretir
200 metre Kurbağalama Erkek
2.08.32
46 kişi arasından 25'inci oldu
19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru
Beril Böcekler
400 metre Serbest Bayan
4.09.90
41 kişi arasından 18'inci oldu
14 yaş, 15-16 yaş, 17-18 yaş ve 19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru
Hüseyin Emre Sakçı
İskender Baslakov
Yalım Acımış
Kemal Arda Gürdal
4x100 metre Serbest Bayrak Erkek
3.12.26
13 kişi arasından 9'uncu oldu
19 yaş üstü Büyükler Yeni Türkiye Rekoru
Selen Özbilen
Imge Roza Erdemli
Viktoria Zeynep Güneş
Ekaterina Avramova
4x100m Serbest Bayrak Bayan
3.41.86
11 kişi arasından 8'inci oldu
19 yaş üstü Büyük Bayan Yeni Türkiye Rekoru
Hüseyin Emre Sakçı
İskender Baslakov
Yalım Acımış
Kemal Arda Gürdal
4x50 metre Serbest Bayrak Erkek
1.26.25
13 kişi arasından 9'uncu oldu
19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru
Hüseyin Emre Sakçı
İskender Baslakov
Yalım Acımış
Kemal Arda Gürdal
4x50 metre Serbest Bayrak Erkek
1.33.11
15 kişi arasından 9'uncu oldu
19 yaş üstü Büyükler Yeni Türkiye Rekoru
Ekaterina Avramova
Viktoria Zeynep Güneş
Nida Eliz Üstündağ
Selen Özbilen
4x100 metre Karışık Bayrak Bayan
4.00.48
15 kişi arasından 9'uncu oldu
19+ yaş üstü Bayan Rekor
YARI FİNAL
Ümitcan Güreş
50 metre Kelebek Erkek
22.82
16 kişi arasından 12'nci oldu
Dünya 12.si oldu.
Emre Sakçı
50 metre Kurbağalama Erkek
25.97
6. /16
16 kişi arasından 6'ncı oldu
FİNAL
Hüseyin Emre Sakçı
50 metre Kurbağalama Erkek
25.89
19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru
Dünya 5'incisi oldu
Selen Özbilen
Imge Roza Erdemli
Viktoria Zeynep Güneş
Ekaterina Avramova
4x100m Serbest Bayrak Bayan
3.41.25
19 yaş üstü Bayan Yeni Türkiye Rekoru
Dünya 8'incisi oldu
Iskender Baslakov
Emre Sakçı
Ümitcan Güreş
Arda Gürdal
4x50m Karışık Bayrak Erkek
1.34.38
Dünya 9'uncusu oldu
Ergin KARATAŞ / İzmir,(DHA)