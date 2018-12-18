Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık'a denk gelen maçta tribünleri doldurup anlamlı günü galibiyetle kutlama yapmak isteyen İzmir ekibi, bilet fiyatlarını tam 35.5, öğrenci 15 TL olarak belirledi. Tam bilet alanlara 40 TL karşılığında 4.5 TL'lik kupon verilecek. Kuponu beraberinde getirenler cumartesi günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Gaziantep Basketbol maçına 10 TL'ye girecek. Ligde son 3 maçını kaybederek düşüş yaşayan Karşıyaka, Avrupa'da ise bu sezon çıktığı 7 maçın 5'ini kazandı.

İHA