Dünya Karşıyakalılar Günü'nde tribünler dolacak

FIBA Europe Cup 2'nci turu I Grubu'nda Szolnoki Olaj'ı deplasmanda 74-70 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi ilk maçını kazanan S.Oliver Würzburg'u liderlik için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

18 Aralık 2018, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Dünya Karşıyakalılar Günü'nde tribünler dolacak

Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık'a denk gelen maçta tribünleri doldurup anlamlı günü galibiyetle kutlama yapmak isteyen İzmir ekibi, bilet fiyatlarını tam 35.5, öğrenci 15 TL olarak belirledi. Tam bilet alanlara 40 TL karşılığında 4.5 TL'lik kupon verilecek. Kuponu beraberinde getirenler cumartesi günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Gaziantep Basketbol maçına 10 TL'ye girecek. Ligde son 3 maçını kaybederek düşüş yaşayan Karşıyaka, Avrupa'da ise bu sezon çıktığı 7 maçın 5'ini kazandı.

İHA

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