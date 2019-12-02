Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası hangi kanalda? Maç programı...

Çin’in Shaoxing şehrinde düzenlenen 13. FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 03 Aralık Salı günü başlıyor. Geçen yılın dünya şampiyonu Vakıfbank ve geçen yılın dünya üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA’nın ülkemizi temsil ettiği şampiyonanın nefes kesen mücadeleleri 03-08 Aralık tarihleri arasında canlı yayında S Sport’ta yayınlanacak.

Türkiye’yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Vakıfbank ve Eczacıbaşı VitrA, bu yıl da voleybolun prestijli kupasını müzelerine taşımak için sahaya çıkacak. Turnuvada Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'nda ev sahibi ekip Guangdong Evergrande ve Güney Amerika Şampiyonu Brezilya ekibi Itambe Minas Belo Horizonte ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise VakıfBank,Asya şampiyonu Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya'dan Praia ve İtalya'dan Igor Gorgonzola takımlarıyla mücadele verecek. Grup etabını ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle 7 Aralık'ta yarı final maçlarını, 8 Aralık Pazar günü ise klasman mücadelesiyle üçüncülük ve final maçlarını yapacak.

Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) kupayı evine götüren VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA ise, 2015 ve 2016'da üst üste şampiyon olmuştu.

Temsilcilerimizin, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki maç programı şu şekilde:

3 Aralık 2019, Salı

TSİ 09:00 Vakıfbank- Dentil Praia Clube (Brazil) (S Sport)

4 Aralık 2019, Çarşamba

TSİ 12:00 Eczacıbaşı VitrA- Minas Tênis Clube (Brazil) (S Sport)

5 Aralık 2019, Perşembe

TSİ 12:00 Igor Gorgonzola Novara (ITA) - Vakıfbank (S Sport)

TSİ 12:00 Eczacıbaşı VitrA- Guangdong Evergrande (China) (S Sport)

TSİ 15:00 Tianjin Bohai (China) - Vakıfbank (S Sport)

7 Aralık 2019 Cumartesi

TSİ 12:00 Yarı Final 1. Maçı (S Sport)

TSİ 15:00 Yarı Final 2. Maçı (S Sport2)

8 Aralık 2019, Pazar

TSİ 12:00 3./4.’lük Maçı (S Sport)

TSİ 15.00 Final Maçı (Vakıfbank veya Eczacıbaşı VitrA’nın finale kalması durumunda mücadele canlı olarak S Sport’ta naklen verilecek)

S Sport, 5 buçuk milyondan fazla abonesiyle büyümeye devam ediyor. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78.kanal, TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanaldan izlenebiliyor. S Sport2 ise TV+ 78. Kanalda izleyicilerle buluşuyor.



