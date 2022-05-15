Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 7'nci gününde Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Cezayirli rakibi Roumaysa Boualam'ı 5-0'lık net bir skorla yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, ABD'li Arika Melek Skoog'un 3'üncü raunda çıkamamasıyla adını çeyrek finale yazdırdı. 54 kiloda ise Hatice Akbaş, Ermeni rakibi Ekaterina Sycheva'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

8 TÜRK BOKSÖR YARI FİNALE YÜKSELME MÜCADELESİ VERECEK

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada yarın gündüz seansında 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilo, akşam seansında ise 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kiloda çeyrek final müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi temsil eden 8 boksör, yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Gündüz seansında 48 kiloda Ayşe Çağırır, İngiliz Demie-Jade Resztan; 70 kiloda Sema Çalışkan, Polonyalı Daria Parada; 81 kiloda Elif Güneri ise Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andiego ile mücadele edecek. Akşam seansında ise 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Cordero Villegas ile; 54 kiloda Hatice Akbaş, Bulgar Stanimira Petrova ile; 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Özbek Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya gelecek. 75 kiloda Büşra Işıldar, Panamalı Atheyna Bylon; +81 kiloda da Şennur Demir, Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro karşısında yarı finale yükselmek için ter dökecek.

DHA