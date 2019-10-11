Rusya’da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda güzel haberler art arda geldi.

Çeyrek finale kalma başarısı gösteren 3 sporcumuz; Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri bir engeli daha aştı. Milli boksörler bu turda da rakiplerini yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla 3 sporcumuz da kürsüde yer almayı garantiledi.

Yarı finaller yarın

Ringe önce 51 kilodaki Buse Naz Çakıroğlu çıktı. Son Avrupa Oyunları’nda Türkiye’nin organizasyon tarihindeki ilk altın madalyasını kazanan 23 yaşındaki yükselen yıldız, Dünya Şampiyonası’nda Çinli rakibini mağlup edip, şampiyonluk şansını sürdürdü.

69 kilodaki Busenaz Sürmeneli de çeyrek finalde İrlandalı rakibi Christina Desmond’ı rahat geçerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Son mücadele ise 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri yüzümüzü kara çıkarmadı. İki kez Avrupa şampiyonu olan 32 yaşındaki Güneri, Alman rakibi İrina Nicoletta Schonberger’i mağlup ederek son 4 boksör arasına girmeyi başardı.

Yarı final müsabakaları yarın yapacak.