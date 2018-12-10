Dünya kadın voleyboluna Türk damgası

Türk kadın voleybol takımları, elde ettikleri başarılarla dünya voleyboluna damga vurdu. 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 14:24
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Dünya kadın voleyboluna Türk damgası

Türk kadın voleybol takımları, elde ettikleri başarılarla dünya voleyboluna damga vurdu.

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

VakıfBank, toplamda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) dünyanın en büyüğü oldu. Sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da aldı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türk takımları toplam 6 şampiyonluk elde etti. VakıfBank’ın yanı sıra Eczacıbaşı VitrA 2015 ve 2016’da, Fenerbahçe ise 2010’da dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

VakıfBank’ın zirveye çıktığı dünya şampiyonasında bu yıl bronz madalya da Eczacıbaşı VitrA’nın oldu. Kupada VakıfBank 2011’de ikincilik, 2016’da ise üçüncülük yaşarken, 2012’de de Fenerbahçe’nin üçüncülüğü bulunuyor.

Türkiye 6 şampiyonlukla zirvede

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonluk sayısında Türkiye zirvede yer alıyor.

Türk takımları Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 6’sı altın toplam 10 madalya elde ederek Türkiye’yi başarı sıralamasında zirveye taşıdı.

Türkiye, takımları en çok şampiyonluk elde eden ülke durumunda bulunuyor.

İlk kupa Eczacıbaşı’nın

Voleybolda Türkiye’ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı kadın takımı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nın 1999 yılında Bursa’da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya’nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye’ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa’da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali ve 2008 yılında ise yine Bursa’da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Finali’ni kazanarak Eczacıbaşı’nı takip etti.

2010-2018 arası 16 kupa

Kadın voleybolunda Türk takımları, 2010’dan bu yana uluslararası organizasyonlarda 16 kupayı Türkiye’ye getirdi.

2010 yılından bu yana geçen süreçte VakıfBank 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Kupası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde son 8 yılda 6 şampiyonluk

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımları son 8 yılda 6 şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

2011’de VakıfBank Güneş Sigorta’nın şampiyonluğuyla başlayan süreçte, 2012’de Fenerbahçe Universal, 2013’te VakıfBank, 2015’te Eczacıbaşı VitrA, 2017 ve 2018’de de üst üste VakıfBank zirvede yer aldı.

Kadın takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk kadın takımlarının organizasyonlarda elde ettikleri dereceler şöyle:

Yıl   Takım                  Organizasyon          Derece

1980  Eczacıbaşı          Şampiyon Kulüpler Kupası    2

1983  Ankara Pazarları       CEV Kupası           4

1984  Eczacıbaşı                Şampiyon Kulüpler Kupası    4

1986  Arçelik                 CEV Kupası           4

1988  Emlak Bankası           CEV Kupası           3

1991  VakıfBank                CEV Kupası           3

1992  VakıfBank                CEV Kupası           3

1993  Eczacıbaşı                CEV Kupası           2

1996  Emlak Bankası           CEV Kupası           2

1997  Galatasaray               CEV Kupası           3

1998  VakıfBank                Şampiyon Kulüpler Kupası   2

     Beşiktaş                 Kupa Galipleri Kupası     4

     Güneş Sigorta            CEV Kupası           4

1999  VakıfBank                Şampiyon Kulüpler Kupası    2

     Eczacıbaşı                Kupa Galipleri Kupası     1

2000  Eczacıbaşı                Şampiyon Kulüpler Kupası   3

     ENKA Spor                Kupa Galipleri Kupası     4

     Güneş Sigorta             CEV Kupası           3

2001  Eczacıbaşı                Şampiyonlar Ligi        4

     Beşiktaş                 CEV Kupası            4

2002  Eczacıbaşı                Şampiyonlar Ligi        4

2004  V.B. Güneş Sigorta     Top Teams Kupası        1

2005  Eczacıbaşı                Top Teams Kupası        3

2006  V.B. Güneş Sigortaa   Şampiyonlar Ligi        4

2008  V.B. Güneş Sigorta     Challenge Kupası        1

2009  Eczacıbaşı                Şampiyonlar Ligi        4

     Fenerbahçe Acıbadem CEV Kupası           3

2010  Galatasaray               Challenge Kupası        3

     Fenerbahçe Acıbadem  Şampiyonlar Ligi        2

     Fenerbahçe Acıbadem   Dünya Şampiyonası   1

2011  V.B.G.S.T.T Şampiyonlar Ligi        1

     Fenerbahçe Acıbadem  Şampiyonlar Ligi        3

      V.B.G.S.T.T    Dünya Şampiyonası   2

2012  Galatasaray               CEV Kupası           2

     Fenerbahçe Universal    Şampiyonlar Ligi        1

     Fenerbahçe                Dünya Şampiyonası   3

2013  Fenerbahçe                CEV Kupası           2

     VakıfBank                Şampiyonlar Ligi        1

     Galatasaray Daikin          Şampiyonlar Ligi        4

     VakıfBank                Dünya Şampiyonası   1

2014  VakıfBank                Şampiyonlar Ligi        2

     Eczacıbaşı VitrA             Şampiyonlar Ligi        4

     Fenerbahçe                CEV Kupası           1

     Beşiktaş                 Challenge Kupası        2

2015  Eczacıbaşı VitrA            Şampiyonlar Ligi        1

     VakıfBank                Şampiyonlar Ligi        3

     Galatasaray Daikin        CEV Kupası           3

     Bursa BŞB Challenge Kupası        1

     Eczacıbaşı VitrA            Dünya Şampiyonası   1

2016  Galatasaray               CEV Kupası           2

     Trabzon İdmanocağı    Challenge Kupası        2

     Bursa BŞB      Challenge Kupası        4

     VakıfBank                Şampiyonlar Ligi        2

     Fenerbahçe Grundig    Şampiyonlar Ligi         3

     Eczacıbaşı VitrA          Dünya Şampiyonası   1

     VakıfBank                Dünya Şampiyonası   3

2017  VakıfBank                Şampiyonlar Ligi        1

     Eczacıbaşı VitrA            Şampiyonlar Ligi       3

     Bursa BŞB      CEV Challenge Kupası   1

     VakıfBank                Dünya Şampiyonası   1

     Eczacıbaşı VitrA            Dünya Şampiyonası   4

     Galatasaray               CEV Kupası           3

2018  VakıfBank                Şampiyonlar Ligi        1

     Eczacıbaşı VitrA           CEV Kupası           1

     VakıfBank                Dünya Şampiyonası   1

     Eczacıbaşı VitrA          Dünya Şampiyonası   3

     Galatasaray               Şampiyonlar Ligi        4

     Bursa BŞB      CEV Challenge Kupası   2

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER

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