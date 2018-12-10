Dünya kadın voleyboluna Türk damgası

Türk kadın voleybol takımları, elde ettikleri başarılarla dünya voleyboluna damga vurdu.

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

VakıfBank, toplamda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) dünyanın en büyüğü oldu. Sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da aldı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türk takımları toplam 6 şampiyonluk elde etti. VakıfBank’ın yanı sıra Eczacıbaşı VitrA 2015 ve 2016’da, Fenerbahçe ise 2010’da dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

VakıfBank’ın zirveye çıktığı dünya şampiyonasında bu yıl bronz madalya da Eczacıbaşı VitrA’nın oldu. Kupada VakıfBank 2011’de ikincilik, 2016’da ise üçüncülük yaşarken, 2012’de de Fenerbahçe’nin üçüncülüğü bulunuyor.

Türkiye 6 şampiyonlukla zirvede

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonluk sayısında Türkiye zirvede yer alıyor.

Türk takımları Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 6’sı altın toplam 10 madalya elde ederek Türkiye’yi başarı sıralamasında zirveye taşıdı.

Türkiye, takımları en çok şampiyonluk elde eden ülke durumunda bulunuyor.

İlk kupa Eczacıbaşı’nın

Voleybolda Türkiye’ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı kadın takımı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nın 1999 yılında Bursa’da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya’nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye’ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa’da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali ve 2008 yılında ise yine Bursa’da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Finali’ni kazanarak Eczacıbaşı’nı takip etti.

2010-2018 arası 16 kupa

Kadın voleybolunda Türk takımları, 2010’dan bu yana uluslararası organizasyonlarda 16 kupayı Türkiye’ye getirdi.

2010 yılından bu yana geçen süreçte VakıfBank 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Kupası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde son 8 yılda 6 şampiyonluk

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımları son 8 yılda 6 şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

2011’de VakıfBank Güneş Sigorta’nın şampiyonluğuyla başlayan süreçte, 2012’de Fenerbahçe Universal, 2013’te VakıfBank, 2015’te Eczacıbaşı VitrA, 2017 ve 2018’de de üst üste VakıfBank zirvede yer aldı.

Kadın takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk kadın takımlarının organizasyonlarda elde ettikleri dereceler şöyle:

Yıl Takım Organizasyon Derece

1980 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 2

1983 Ankara Pazarları CEV Kupası 4

1984 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 4

1986 Arçelik CEV Kupası 4

1988 Emlak Bankası CEV Kupası 3

1991 VakıfBank CEV Kupası 3

1992 VakıfBank CEV Kupası 3

1993 Eczacıbaşı CEV Kupası 2

1996 Emlak Bankası CEV Kupası 2

1997 Galatasaray CEV Kupası 3

1998 VakıfBank Şampiyon Kulüpler Kupası 2

Beşiktaş Kupa Galipleri Kupası 4

Güneş Sigorta CEV Kupası 4

1999 VakıfBank Şampiyon Kulüpler Kupası 2

Eczacıbaşı Kupa Galipleri Kupası 1

2000 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 3

ENKA Spor Kupa Galipleri Kupası 4

Güneş Sigorta CEV Kupası 3

2001 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4

Beşiktaş CEV Kupası 4

2002 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4

2004 V.B. Güneş Sigorta Top Teams Kupası 1

2005 Eczacıbaşı Top Teams Kupası 3

2006 V.B. Güneş Sigortaa Şampiyonlar Ligi 4

2008 V.B. Güneş Sigorta Challenge Kupası 1

2009 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4

Fenerbahçe Acıbadem CEV Kupası 3

2010 Galatasaray Challenge Kupası 3

Fenerbahçe Acıbadem Şampiyonlar Ligi 2

Fenerbahçe Acıbadem Dünya Şampiyonası 1

2011 V.B.G.S.T.T Şampiyonlar Ligi 1

Fenerbahçe Acıbadem Şampiyonlar Ligi 3

V.B.G.S.T.T Dünya Şampiyonası 2

2012 Galatasaray CEV Kupası 2

Fenerbahçe Universal Şampiyonlar Ligi 1

Fenerbahçe Dünya Şampiyonası 3

2013 Fenerbahçe CEV Kupası 2

VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1

Galatasaray Daikin Şampiyonlar Ligi 4

VakıfBank Dünya Şampiyonası 1

2014 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 2

Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 4

Fenerbahçe CEV Kupası 1

Beşiktaş Challenge Kupası 2

2015 Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 1

VakıfBank Şampiyonlar Ligi 3

Galatasaray Daikin CEV Kupası 3

Bursa BŞB Challenge Kupası 1

Eczacıbaşı VitrA Dünya Şampiyonası 1

2016 Galatasaray CEV Kupası 2

Trabzon İdmanocağı Challenge Kupası 2

Bursa BŞB Challenge Kupası 4

VakıfBank Şampiyonlar Ligi 2

Fenerbahçe Grundig Şampiyonlar Ligi 3

Eczacıbaşı VitrA Dünya Şampiyonası 1

VakıfBank Dünya Şampiyonası 3

2017 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1

Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 3

Bursa BŞB CEV Challenge Kupası 1

VakıfBank Dünya Şampiyonası 1

Eczacıbaşı VitrA Dünya Şampiyonası 4

Galatasaray CEV Kupası 3

2018 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1

Eczacıbaşı VitrA CEV Kupası 1

VakıfBank Dünya Şampiyonası 1

Eczacıbaşı VitrA Dünya Şampiyonası 3

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4

Bursa BŞB CEV Challenge Kupası 2

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER