Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi

Hasan Dağı'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada kadınlar ve erkekler kaykay ve hız kızağı final yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışlarda sporcular birbirinden zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı. Kadınlar hız kızağı kategorisinde birinci Julie Erz, ikinci Elchja Minne olurken, kaykay kategorisinde ise birinci Grace Wong, ikinci Myrjam Weissschu oldu.

Erkekler hız kızağı kategorisinde birinciliği Kolby Parks, ikinciliği David Frega; kaykay kategorisinde birinciliği Yanis Markarıan, ikinciliği Gergore Schuab elde etti. Yarışlar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İspanya’dan gelen sporcu Coana Sek yaptığı açıklamada, ”Parkur zorlayıcı olduğundan dolayı başta endişelenmiştim. Gördükten sonra çok mutlu oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada yer çekimine karşı mücadele etmek ve survivor yaşamak ayrı bir duygu oldu. Yarışmaları da başarı ile tamamladık” dedi.

TARY: HASAN DAĞI PARKURU MUHTEŞEMDİ

İsviçre’den gelen Selina Tary ise ”Türkiye'ye ilk kez geldim. Burdaki pist çok harika ve bu parkura, deneme kayışları yaptıktan sonra alıştım. Çok eğlenceli ve çekişmeli yarışlarımız oldu. Hasan Dağı parkurunda sisli havada kaykay yapmak muhteşemdi. Organizasyon gerçekten de harika.Türkiye’ye Hasan Dağı’nda unutulmaz bir anı oldu” diye konuştu. (DHA)