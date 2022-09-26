Evler, arabalar, şirketler. Galatasaray ’ın yeni transferi Mauro İcardi şimdilerde aile içi sorunlar yaşıyor. Önce ayrılma kararı alan ancak dün yaptıkları paylaşımlarla barıştıkları ortaya çıkan Icardi-Wanda Nara çiftinin, ayrılma süreci devam edip dava süreci başlasaydı dev bir mal paylaşım davası bekliyordu...

Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, İcardi ile olan evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Bu şok ayrılık başta ikilinin ülkesi Arjantin olmak üzere forma giydiği İtalya ve Fransa medyasında geniş yer buldu. Elbette ikilinin ayrılıkları kadar bölüşecekleri servet de şimdiden konuşulmaya başladı. Paylaşılacak servetin 60 milyon Euro olduğu konuşulurken ikiliden sürpriz bir paylaşım geldi. Ayrılık kararı alan çiftin barıştıkları yaptıkları paylaşımlarda görüldü.

Bugün ise ünlü çiftin ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan görüşmelerini paylaştı. Mesajlarda Wanda Nara, Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" yazarken, Arjantinli süperstar "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadelerini kullandı.

'Seni seviyorum toksik kadın'

Ardından Icardi öpücük temalı bir fotoğraf paylaşırken, eşi Wanda Nara'yı etiketledi. Yıldız oyuncu bir sonraki paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü attı ve "Seni seviyorum toksik kadın" yazdı. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı şeklinde yorumlandı.

Şirketler Wanda Nara’nın üstüne

Wanda Nara, hesaplarıyla birlikte iki şirketin yüzde 100 sahibi gözüküyor. Bu şirketler World Marketing Football ve Mauro İcardi’nin MI9 markasını da yöneten Wan Collection. Nara ayrıca birkaç ay önce Arjantin’de WAnda Cosmetics şirketini açtı. İkilinin varlıkları şirketlerle sınırlı değil... İcardi ve Nara’nın Milano’da iki dairesi var. Biri San Siro Stadı’nın yakınında, diğeri de Porta Nuova’da. Yine Galliate’de bir Çiftlik Evi olan ikilinin Como Gölü’nde de bir evleri bulunuyor. Paris’te lüks bir evleri olan İcardi-Nara çiftinin, ülkeleri Arjantin’de de ayrıca iki evleri var.

Ayrılık süreci nasıl gerçekleşmişti?

Mauro İcardi ve Wanda Nara, evlerin dışında toplam değerleri 1 milyon Euro’yu geçen lüks 5 arabaya sahip. Bu arada ayrılıkla ilgili sorulara sosyal medyadan yanıt veren Nara, “Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün” dedi. Nara’nın yakın dostu ve avukatı Ana Rosenfeld de Arjantin basınına yaptığı açıklamada,“Mauro ve Wanda’nın ayrılığı anlaşmalı olmadı. Wanda çok üzgün ancak karar ona ait. Wanda konuyla ilgili yakında geniş bir açıklama yapacak. Bu karar karşılıklı anlaşmayla verilmiş değil, tek taraflı alınmış bir karar” demişti.

SEN, BENDEN BiN KAT DAHA ZEHiRLiSiN

· Mauro İcardi, Wanda Nara ile WhatsApp yazışmalarını dün sosyal medyadan paylaştı. İkilinin birbirlerine sert ifadeler kullandığı yazışmanın sonunda İcardi’nin, “Seni seviyorum zehirli” diye yazması, ‘yeniden barışacaklar mı’ sorusuna yol açtı. Nara, İcardi’yi geçen yıl da terk etmiş ancak daha sonra geri dönmüştü. Dün ortaya çıkan İcardi-Nara yazışması şöyle:

· Nara: Neredesin sen?

· İcardi: Niye?

· Nara: Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun?

HEM EVLİSİN HEM BEKAR

· İcardi: Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben sen terk ettin. Buna rağmen aynen devam etmemizi mi istiyorsun?

· Nara: Yalancısın. Hem evlisin hem bekar.

· İcardi: Biz aynıyız. Ne kadar zehirli birisin.

· Nara: Sen bir tilkisin!

İcardi daha sonra, “Sen benden bin kat daha zehirlisin Wanda” karşılığını verdi ve Nara’nın kendisini aradığı görseli paylaşıp, takipçilerine “Açayım mı, açmayayım mı” diye sordu. (Hürriyet)