Dünya Güreş Şampiyonası’nda çifte madalya!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota verdiği için ayrı bir öneme sahip olan 2019 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye rahat bir nefes aldı. Kazakistan’daki turnuvada iki gün geride kalırken, grekoromendeki güreşçilerimiz final başarısı bir yana, kürsü dahi göremeden elendi. Dünkü müsabakalarda ise Türkiye çifte madalya ve çifte olimpiyat kotasıyla sevindi.

Rıza’nın finali bugün, rakibi Kübalı

4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak grekoromende bunu başaran ilk güreşçi olmayı hedefleyen 130 kilodaki madalya umudumuz Rıza Kayaalp yüzümüzü güldürdü. 29 yaşındaki tercübeli sporcumuz sırasıyla Şilili Fernandez’i 4-0, Çinli Meng’i 4-0, çeyrek finalde Gürcü Kajaia’yı 5-1 ve yarı finalde de Alman Popp’u 4-1’le geçerek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla, kürsüyü garantileyen Kayaalp altın madalya için bugün mindere çıkacak. Kayaalp’in finaldeki rakibi 25 yaşındaki Kübalı Oscar Pino Hinds olacak. Bugünkü final müsabakaları TSİ 15.00’te yapılmaya başlayacak.

Cenk İldem’in kariyerindeki 3. bronzu

Dünya Güreş Şampiyonası’ndaki bir diğer madalya sevinci de 97 kiloda geldi. Çeyrek finalde yenildiği rakibinin finale kalmasıyla repesaj şansı yakalayan Cenk İldem bunu iyi değerlendirdi. 2016’da olimpiyat 3.’lüğü kazanan 33 yaşındaki milli güreşçimiz repesajda Fin Matti Elias Kuosmanen’i 3-2 ve İranlı Saravi’yi 7-5 mağlup ederek üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı. Bu müsabakada da Gürcü Giorgi Melia engelini 4-1’le aşan Cenk İldem bronz madalyayı boynuna taktı. Milli sporcu böylece kariyerinde, 2011 ve 2014’ten sonra üçüncü kez bronz madalyanın sahibi oldu. İki sporcumuz da ilk 5 güreşçi arasına girerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da kota almayı başardı.

Kerem Kamal erken elendi

Altyapılarda birçok şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki genç güreşçimiz Kerem Kamal ise erken elendi. 60 kilodaki güreşçimiz, 30 yaşındaki Kırgız rakibi Zholchubekov’a 15-7 kaybetti. İlk 3 dakikayı 3-0 üstün geçen Kamal kendi oyunuyla rakibine birçok kez puan verdi. 8-3 geriye düştüğü anlarda skoru 8-7’ye getirse de bunu koruyamadı ve ilk maçında elendi.

Kadın güreşçiler mindere çıkıyor

Dünya Güreş Şampiyonası’nda bugün kadınlar kategorisinde müsabakalar başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimizden; 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Bediha Gün ve 72 kiloda Beste Altuğ madalya şansı arayacak. Eleme müsabakaları bugün TSİ 08.00’de başlayacak.