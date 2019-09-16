Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde 3 sporcumuz mindere çıktı. Olimpiyat kotası veren turnuvada bir tek 97 kiloda Cenk İldem kürsü şansını sürdürdü.

İkinci maçında Ermeni Aleksanyan’a yenilen olimpiyat 3.’sü İldem, rakibi finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. Sporcumuz repesaj maçını bugün yapacak.

Grekoromen stil 87 kiloda son iki yılın Dünya Şampiyonu Metehan Başar ile 67’de son Avrupa şampiyonu Atakan Yüksel ilk maçlarında elendi.

Turnuvanın 3. gününde 130 kiloda Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonluğunu kazanmak için mindere çıkacak. Kerem Kamal (60) ile Fatih Cengiz (77) de bugün mücadele verecek. Müsabakalar TSİ 08.00’de başlayacak.







