Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor!

Dünya Güreş Şampiyonası bugün Kazakistan’da başlıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota olan verecek Dünya Şampiyonası 22 Eylül’de sona erecek.

Güreşte, olimpiyatlardan önceki en önemli şampiyonada, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10’ar sıklette müsabakalar yapılacak. Olimpik sıkletlerde ilk 6’da yer alan güreşçiler, 2020 Olimpiyata katılmaya hak kazanacak.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stilde Türkiye’yi grekoromende Şerif Kılıç (55), Rahman Bilici (63), Cengiz Arslan (72) ve Emrah Kuş (82) temsil edecek. Müsabakalar TSİ 08.00’de başlayacak.

2018’de erken elenmişlerdi

Aslında geçen yılki Dünya Şampiyonası’nda madalya beklediğimiz isimler sürpriz yenilgiler almıştı. Taha Akgül çeyrek finalde ve Rıza Kayaalp de 16’lı turda yenilerek, kürsünün dışında kalmış, kadınlarda da son dünya şampiyonu unvanıyla mindere çıkan Yasemin Adar gümüş madalyayla yetinmişti. Bu 3 isim de şimdi rövanş için mindere çıkacak.

Rıza Kayaalp rekor peşinde

Daha önce 3 kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp (130) bir altın madalya daha kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.

Rıza, sıkletinde zirvede yer alması durumunda grekoromen stilde üçer şampiyonlukları bulunan eski güreşçiler Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi’yi geride bırakacak. Milli sporcu, bu yılki Avrupa Şampiyonası’nda 9. altın madalyasına ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

Serbestte son olimpiyat şampiyonu Taha Akgül (125) ve Metehan Başar üçüncü, Yasemin Adar ise ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele verecek.