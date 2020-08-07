UWW Yönetim Kurulu, başkan Nenad Lalovic yönetiminde video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, öncelikle Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nı iptal etme kararı alındı. Bununla birlikte sene sonunda düzenlenecek dünya şampiyonalarının yapılıp yapılmayacağıyla ilgili karar ise bir sonraki toplantıda verilecek.

UWW BAŞKANI LALOVİC: DÜNYA ÇOCUKLARINI KORUMAK ADINA BU KARARI ALDIK

Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, toplantı sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Son dönemde özellikle Avrupa'da Kovid-19 vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Lalovic, "Özellikle Avrupa'da vaka sayılarının düşmemesi ve son dönemlerde artış göstermesi nedeniyle tüm dünya çocuklarının sağlığını koruma adına bu kararı aldık. Dünya şampiyonalarıyla ilgili kararı ise bir sonraki toplantıda vereceğiz. Salgın ilerleyen dönemlerde kontrol altına alınırsa, bu yıl şampiyonaları düzenleme ihtimalimiz var. Ancak 2021 yılının ilk aylarında kontrol altına alınırsa, şampiyonaları o tarihlerde düzenleyebiliriz" dedi.

"TOKYO İÇİN ALINAN KARARLARI TAKİP EDİYORUZ"

Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili de konuşan Lalovic, "Tokyo için alınan kararları takip ediyoruz. Fakat, koronavirüsün kontrol altına alınamaması ya da 2'nci dalganın başlaması halinde olimpiyatlar iptal olabilir. Biz de güreş ailesi olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.